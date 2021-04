OnePlus si è sbarazzato dell’immagine da “produttore di un’ammiraglia all’anno” e ha iniziato a lanciare attivamente nuovi dispositivi all’interno delle diverse fasce di mercato. Quest’anno, come parte della linea di punta, sono stati rilasciati tre modelli in contemporanea. Oltre agli ottimi OP9 e 9 Pro, è stato presentato l’iconico OnePlus 9R sul solo territorio indiano. Ora pare che stia arrivando anche in Cina, quindi c’è la possibilità che possa debuttare a breve anche da noi.

OnePlus 9R: potrebbe essere la svolta per il mercato

Per chi non lo sapesse, il terminale si presenta come una variante aggiornata del “vecchio” OnePlus 8T con un focus sul mercato indiano. Almeno, questo durerà fino al 15 aprile, quando questo modello debutterà in Cina.

Possiamo solo indovinare cosa ha portato l’azienda a cambiare la geografia di vendita di OnePlus 9R. Forse i costosi OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro non stanno andando a ruba come vorremmo, quindi potrebbe essere lecito sapere che l’OEM cinese voglia migliorare le statistiche di vendita grazie ad un modello leggermente più conveniente. Sulla base di questo principio, ci aspettiamo che venga commercializzato anche da noi in Europa.

Prima dell’annuncio, la società ha rilasciato un poster promozionale affermando che OnePlus 9R è un fiore all’occhiello della qualità. Ha superato 6 test principali, oltre 130 test di affidabilità e oltre 320 test ultra-severi. Il dispositivo anche 5 collegamenti di difesa. Parlando di affidabilità, l’azienda sottolinea che la porta USB Type-C può resistere a un ciclo di connessione / disconnessione USB fino a 10.000 volte e lo switch a tre stadi sopravviverà a 21.000 switch.

OnePlus 9R è stato testato anche a diverse temperature. Quindi, ha lavorato senza problemi per due settimane ad una temperatura ambiente di 65 ° C e 95% di umidità, ed è anche sopravvissuto al test di temperatura che spazia dai -40°C ai 70°C.

Ricordiamo che lo smartphone è equipaggiato con un display AMOLED da 6,55 pollici con una risoluzione di 2400 × 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un SoC Snapdragon 870, una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 65 W e un quad camera con sensore principale da 48 MP (Sony IMX586) e un’ultra-wide da 16 MP (Sony IMX481 wide). Non mancherebbe una lente da 5 Mpx (obiettivo macro) e una da 2 Mpx per gli scatti con bokeh attivo.

In Cina, OnePlus 9R può essere venduto per circa $ 458, mentre in India è disponibile per $ 100 in più. E da noi? Quanto potrebbe costare?

