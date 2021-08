Il top di gamma del marchio di Pete Lau, il OnePlus 9 Pro, si mostra in una inedita colorazione bianca abbagliante. Questo, di fatto, è l'ultimo modello di fascia alta rilasciato dall'azienda nel corso dell'anno corrente. Quando è stato lanciato, è stato annunciato in tre colorazioni: Forest Green, Morning Mist e Stellar Black, ma potrebbero esserci più opzioni di colore in arrivo, stando a quanto si apprende.

OnePlus 9 Pro in bianco è stupendo

Una foto dal vivo di una variante bianca dell'ammiraglia è apparsa su Weibo per gentile concessione del COO di OnePlus, Liu Fengshuo. L'alto dirigente ha pubblicato la nuova colorazione con una didascalia che si traduce vagamente in “che ne dite? Questa combinazione di colori non è male, giusto​​​”

Il OnePlus 9 Pro bianco sembra avere una finitura opaca e potrebbe essere resistente alle macchie di impronte digitali. Queste sono caratteristiche che i fan apprezzeranno sicuramente.

Al momento, non ci sono ancora informazioni sull'eventuale disponibilità del device stesso; non sappiamo se e quando OnePlus prevede di annunciare questa colorazione, ma vogliamo credere che alla fine arriverà sul mercato nei prossimi giorni e/o settimane. È già stato segnalato che il marchio non lancerà le varianti T della serie OnePlus 9, quindi ha senso che i telefoni vengano aggiornati con nuove colorazioni.

È anche interessante vedere tale iterazione bianca di OnePlus 9 Pro anche se pensiamo che questa possa arrivare un po' più tardi del previsto, visto che il bianco è stato un colore piuttosto popolare per diverse ammiraglie quest'anno: citiamo il Mi 11 Ultra, il Meizu 18, il Galaxy S21 5G, il Galaxy S21 Ultra 5G e l'OPPO Find X3 Pro.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 9 Pro: tutti i prezzi

