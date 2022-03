OnePlus 9 si aggiorna: patch di marzo e fix per Google Pay

A distanza di poche ore dal rilascio di Android 12 con la OxygenOS 12 per Onelus 8/8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R, ecco che il team di sviluppo di OnePlus procede al rollout dell’aggiornamento anche per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro con le patch di sicurezza di marzo e la correzione di un bug che non permetteva di utilizzare correttamente Google Pay.

Infatti, in base alle informazioni attualmente disponibili in rete, scopriamo che gli ex smartphone di fascia alta del colosso cinese stanno ricevendo il nuovo firmware a partire dall’Europa, pertanto sarà presto disponibile anche per i device commercializzati nel nostro Paese.

OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano con le patch di marzo e il fix per il bug di Google Pay

Ecco il changelog completo di tutte le novità presenti all’interno del firmware per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro:

Sistema [Ottimizzazione] della stabilità [Corretto] un bug che non permetteva di mostrare correttamente il nome dell’operatore telefonico [Corretto] un bug che impeditiva di inviare SMS in alcuni casi [Miglioramento] della stabilità del sistema [Aggiornamento] delle patch di sicurezza a marzo 2022

Fotocamera [Ottimizzazione] della fluidità durante lo scatto di foto



Come accade per ogni aggiornamento software rilasciato da OnePlus, anche questo relativo alla serie OnePlus 9 sarà disponibile a scaglioni: all’inizio sarà scaricato solo da una piccola percentuale di utenti e solo dopo verrà esteso a tutti i device compatibili. In questo modo il team di sviluppo dell’azienda controlla l’eventuale comparsa di bug critici sfuggiti durante la fase di test interno.

Gli utenti muniti di OnePlus 9 series possono controllare la disponibilità dell’update tramite il solito pannello degli aggiornamenti software presente nelle Impostazioni del telefono, oppure procedere al download e alla installazione manuale del firmware reperibile al link in fonte.

Infine, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo con tutti gli smartphone OnePlus in arrivo durante il 2022.

