OnePlus 8, 8 Pro, 8T e 9R si aggiornano ad Android 12 (OxygenOS 12)

In questi giorni OnePlus ha avviato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 12 (OxygenOS 12) per gli smartphone di fascia alta OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R. In base alle prime informazioni pubblicate in rete e sul forum ufficiale della compagnia, scopriamo che il team di sviluppo del colosso ha avviato il rollout dei seguenti firmware:

OnePlus 8: IN2011_11.C.11 (IN) e IN2015_11.C.11 (NA);

OnePlus 8 Pro: IN2021_11.C.11 (IN) e IN2025_11.C.11 (NA);

OnePlus 8T: KB2001_11.C.11 (IN) e KB2005_11.C.11 (NA);

OnePlus 9R: LE2101_11.C.14 (IN).

Indipendentemente dal modello di smartphone OnePlus, sembra che le novità presenti all’interno del nuovo aggiornamento siano praticamente le stesse. Ecco il changelog completo relativo alle novità presenti all’interno della OxygenOS 12 (Android 12):

Sistema Ottimizzazione delle icone utilizzando un nuovo design; Corretto un bug che chiudeva le applicazioni aperte in background; Corretto un bug relativo alle applicazioni di fotografia di terze parti; Corretto un bug che colpiva il touchscreen a seguito dell’arrivo di una notifica.

Modalità scura La modalità scura (Dark Mode) supporta vari livelli di luminosità.

Shelf Introduzione di un nuovo stile per le Card; Introduzione della Card per gestire le cuffie Bluetooth; Introduzione di OnePlus Scount; Introduzione di OnePlus Watch Card.

Galleria L’applicazione Galleria supporta diversi layout e gesture con due dita.

Canvas AOD Canvas OAD permette di personalizzazione il design dell’orologio nella lock screen; Ottimizzazione dell’algoritmo software per il riconoscimento del volto.

Rete Corretto un bug relativo alla mancata connessione automatica al Wi-Fi.

Bluetooth Corretto un bug che non consentiva la riproduzione audio su alcuni modelli di cuffie Bluetooth in determinati scenari.



L’aggiornamento al nuovo sistema operativo è attualmente in rilascio in modalità OTA (Over The Air) per gli utenti iscritti al canale beta e arriverà nel canale stable nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo, infine, che OnePlus abbraccia una strategia “a scaglioni” per quanto riguarda il rilascio di nuovi firmware: in questo modo scongiura la diffusione di build colpite da bug critici in qualche modo sfuggiti alla fase di test interno.

Potete controllare la presenza del nuovo software tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software presente nelle Impostazioni del telefono.

