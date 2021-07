OnePlus 9 Pro è appena stato rimosso dal database di GeekBench a causa di diverse richieste di limitazione delle prestazioni da parte degli utenti online.

OnePlus ha falsificato le prestazioni per il suo flagship?

La piattaforma di valutazione delle prestazioni Geekbench ha rimosso lo smartphone di punta di casa OnePlus dal suo database; il motivo è molto bizzarro. Secondo le indiscrezioni, l'azienda avrebbe apparentemente falsificato le prestazioni del dispositivo, mediante il suo overlay Android OxygenOS.

La compagnia di Pete Lau ha continuato a promuovere l'ottimizzazione dei dispositivi di prim'ordine per i suoi prodotti durante le campagne di marketing. Le affermazioni si estendono anche ai massimi punteggi delle prestazioni per i dispositivi del brand su diverse piattaforme di valutazione, tra cui Geekbench. I

n un ovvio sguardo più approfondito alle famose metriche delle prestazioni attribuite a OnePlus 9 Pro, Anandtech ha scoperto che la OxygenOS stava limitando gravemente il processore del telefono quando si utilizzavano alcune app popolari e le applicazioni native dell'azienda. L'OxygenOS potrebbe fornire un effetto apparentemente “sabotante” sul processore Snapdragon 888 che alimenta l'attuale smartphone di punta.

Ovviamente l'effetto “limitante” non è stato utilizzato per prolungare la durata della batteria o prevenire il surriscaldamento, che sarebbero anche validi motivi. Tuttavia, il throttling è stato visto come una mossa per avere una migliore valutazione delle prestazioni in piattaforme di valutazione come Geekbench e alcuni altri problemi.

Geekbench ha quindi deciso di rimuovere dalla lista il OnePlus 9 Pro dal suo database a causa della dissonanza osservata relativa ai benchmark del processore del dispositivo. La mossa dell'ente per la certificazione è temporanea , almeno fino a quando tutte le aree grigie relative alla valutazione delle prestazioni di OnePlus 9 Pro non saranno completamente accertate e non ci sarà un ulteriore chiarimento da parte del produttore.

Infine, la società ha ulteriormente ampliato il suo controllo su tutta la gamma OnePlus; si è scoperto che esaminerà diversi smartphone del marchio. Se dovesse scoprire altre incongruenze, eliminerà tutti i device dal suo database.

La mossa di Geekbench potrebbe essere un duro colpo per la società di Lau, che ha sempre sottolineato le eccellenti prestazioni dei suoi terminali nel corso degli anni. Non c'era stata ancora alcuna reazione ufficiale da parte dell'OEM cinese sulla questione.

