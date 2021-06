OnePlus è un'azienda per seguire da vicino Google con ogni nuova versione di Android. La società tuttavia, sta impiegando più tempo del solito per aggiornare i suoi telefoni ora che ha un catalogo di prodotti più ampio. Tuttavia, per quanto concerne le ammiraglie più recenti, queste dovrebbero continuare a ricevere nuovi aggiornamenti Android in maniera più celere rispetto ai midrange e ai budget phone.

OnePlus 9 e 9 Pro: c'è la DP di Android 12, ma fate attenzione

Poco dopo il lancio di OP 9 e 9 Pro, i dispositivi sono entrati a far parte del programma di anteprima per sviluppatori di Android 12. La società ha lanciato la prima Preview, ma le cose non sono andate come previsto. Alcuni dispositivi sono risultati in “freeze” dopo l'aggiornamento e la compagnia è stata costretta a interrompere immediatamente il rollout dell'update. Ora, tuttavia, sta lanciando la build di anteprima per sviluppatori Android 12 per la serie OnePlus 9.

Si consiglia di non eseguire l'installazione di questo aggiornamento se non si è pronti ad affrontare determinate conseguenze. OnePlus afferma che il firmware potrebbe ancora bloccare alcuni dispositivi. Si consiglia agli utenti non esperti di installarlo: nessuno vuole trasformare un'ammiraglia super costosa in un fermacarte, giusto? Ci sono rischi anche per gli utenti avanzati, quindi si invia a procedere con cautela. Fino a quando l'azienda non deciderà di svelare OxygenOS 12, il nuovo aggiornamento potrebbe non essere veramente rivoluzionario per i beta-tester.

L'aggiornamento sarà applicabile solo per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, il duo dei flagship del 2021. L'azienda cinese è uno dei primi fornitori con un programma per sviluppatori Android 12 “attivo“. Tuttavia, il problema del bricking è stato sicuramente un grosso guaio per la società di Pete Lau.

Per la maggior parte degli utenti, la raccomandazione è di attendere aggiornamenti futuri o almeno un feedback su questa anteprima per sviluppatori. L'OEM cinese continuerà a lanciare le Preview per Developers nei mesi a venire. La versione completa di Android 12 debutterà a settembre di quest'anno e OnePlus dovrebbe presentare – subito dopo – la OxygenOS 12.

