OnePlus 8T accoglie Android 12 in beta: le novità e come si installa

A distanza di poco tempo dal rilascio delle patch di sicurezza di febbraio per OnePlus 8T, in queste ore il colosso cinese annuncia finalmente la Open Beta 1 della OxygenOS 12 basata su Android 12 per l'ottimo e ancora attuale smartphone Android di fascia alta.

All'interno della build sono presenti molti elementi tipici di ColorOS di OPPO – ricordiamo che OnePlus e OPPO si sono ufficialmente unite a fine giugno dell'anno scorso – e tantissime novità che miglioreranno l'esperienza di utilizzo generale.

Arriva la Open Beta 1 di OxygenOS 12 per OnePlus 8T

Scopriamo le numerose novità presenti all'interno della nuova build:

Sistema Aggiornamento dell'interfaccia grafica, delle icone e di ogni elemento grafico

Dark mode Introduzione di tre livelli di modalità scura per un'esperienza ancora più personalizzata

Shelf Introduzione di un nuovo design per le Cards Introduzione di un comando rapido per le cuffie Bluetooth e con cavo Supporto alla ricerca globale nel telefono Introduzione di una nuova Card per OnePlus Watch con le informazioni legate alla salute

Work Life Balance La feature è adesso disponibile per tutti gli utenti e dispone adesso di uno switch Work/Life Supporto allo switch automatico Work/Life in base alla posizione geografica, la rete Wi-Fi a cui ci si connette e molto altro

Galleria Nuova visualizzazione disponibile tramite gesture con due dita

Always On Display (AoD) Nuove personalizzazioni grafiche per l'AoD Ottimizzazione dell'algoritmo per il riconoscimento del volto Aggiunte nuove opzioni di personalizzazione e nuove tonalità



Come installare la Open Beta 1

Tutti gli utenti muniti del device di OnePlus interessati a provare la Open Beta 1 della OxygenOS 12, possono installare fin da subito l'immagine del sistema operativo seguendo le indicazioni presenti nel thread del forum ufficiale che potete raggiungere tramite il link in fonte.

Vi ricordiamo che, trattandosi di una beta, ci saranno sicuramente bug, crash, rallentamenti e probabili incompatibilità con applicazioni non ancora ottimizzate.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 8T : tutti i prezzi

Amazon è in questi giorni il miglior canale per far proprio OnePlus 8T con il maggior sconto disponibile: il prezzo offerto è pari a 47,6€.

Tutte le offerte disponibili in questi giorni, raccolte in una pratica tabella di confronto.