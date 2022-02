OnePlus 7/8T e Nord N100 si aggiornano: tutte le novità

Poco più di una settimana fa OnePlus rilasciava le patch di sicurezza di febbraio per OnePlus Nord 2 – il primo device del colosso cinese a riceverle -, e in queste ore sta avviando il rollout delle stesse per la serie OnePlus 7, OnePlus 8T e OnePlus Nord N100 .

Infatti, in base alla informazioni condivise in rete in queste ore, scopriamo che tutti i device stanno ricevendo le ultimissime correzioni di sicurezza.

OnePlus 7, OnePlus 8T e OnePlus Nord N100 ricevono le patch di sicurezza di febbraio

Entrando nello specifico, il colosso cinese sta aggiornando i seguenti device delle serie OnePlus 7:

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

I sopracitati device stanno ricevendo il firmware OxygenOS 11.0.6.1 dal peso di 92 MB che introduce le seguenti novità:

Sistema Aggiornamento alle patch di sicurezza Android di febbraio 2022 Miglioramento della stabilità del sistema



Lo stesso trattamento è stato riservato anche per OnePlus 8T con l'arrivo dell'update OxygenOS 11.0.13.13/11.0.12.12 dal peso di 125 MB, che introduce le seguenti novità:

Sistema Aggiornamento alle patch di sicurezza Android di febbraio 2022



Inoltre, la compagnia cinese sta iniziando il rollout del firmware OxygenOS 11.0.4/11.0.5 anche per il modello OnePlus Nord N100 con le seguenti novità:

Sistema Aggiornamento alle patch di sicurezza Android di febbraio 2022 Ottimizzazione della stabilità del sistema e bug fix generale



Come spesso capita per quanto riguarda gli aggiornamenti software di OnePlus, la compagnia preferisce un approccio piuttosto cauto per il rollout generale. I nuovi firmware della OxygenOS saranno inizialmente disponibili per un numero piuttosto ristretto di utenti e, solo dopo qualche giorno, verranno estesi a tutti i dispositivi compatibili: in questo modo OnePlus si assicura che non siano presenti bug gravi sfuggiti alla fase di test che potrebbero compromettere l'utilizzo dei device.

Gli utenti muniti dei sopracitati smartphone possono controllare fin da subito la disponibilità degli update tramite l'apposito menu degli aggiornamenti software.

