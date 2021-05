Durante la seconda metà del 2020 è arrivato OnePlus 8T, posizionandosi a metà strada tra il modello 8 e la variante Pro. Oggi lo smarthone si trova in offerta su Amazon a 496€, con uno sconto del 10% e un risparmio effettivo di oltre 56 euro rispetto al prezzo solito.

Disponibile in colorazione Lunar Silver e Aquamarine Green, OnePlus 8T ha un design ricercato ed elegante, anche il retro è in vetro e lungo il bordo destro non può mancare il pratico selettore per passare rapidamente dalla suoneria alla modalità silenziosa, peculiarità degli smartphone OnePlus. Monta un SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto alle reti 5G, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, una dotazione hardware che garantisce prestazioni da vero top di gamma.

OnePlus 8T: Display 120Hz e Warp Charge a 65W

Il pannello frontale è un AMOLED da 6.55 pollici in risoluzione FullHD+, con refresh rate a 120Hz. Si tratta di un display di gran qualità, interrotto soltanto da un piccolo foro in alto a sinistra, utile ad ospitare la fotocamera anteriore per i selfie. Non manca il supporto allo standard HDR10+ che garantisce colori vividi e una gamma cromatica elevata.

Sul retro si trova una fotocamera principale da 48MP, affiancata da un’ottica ultra-grandangolare, una macro e un sensore monocromatico, che contribuisce ad aumentare la luce catturata dal sensore, interviene specialmente quando si attiva la modalità notte.

Lo smartphone è compatibile con la tecnologia di ricarica rapida Warp Charge, che offre un output da 65W in grado di ricaricare la batteria da 0 a 100% in poco più di mezz’ora.

Oggi è possibile acquistare OnePlus 8T in versione 8/128GB in offerta su Amazon a 496€, si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

