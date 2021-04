Di recente sono stati presentati i nuovi OnePlus 9 e 9 Pro, smartphone top di gamma dalle eccezionali specifiche tecniche, di conseguenza il prezzo di OnePlus 8T è calato ed è possibile acquistarlo su Amazon a 543,61€. Nonostante le interessanti migliorie introdotte dai nuovi modelli, la differenza di prezzo premia ancora l’8T che resta lo smartphone OnePlus da acquistare.

Il top di gamma di fine 2020 ha un design ricercato ed elegante, anche il retro è in vetro e lungo il bordo destro non può mancare il pratico selettore per passare rapidamente dalla suoneria alla modalità silenziosa, peculiarità degli smartphone OnePlus.

Il pannello frontale è un AMOLED da 6.55 pollici in risoluzione FullHD+, con refresh rate a 120Hz. Si tratta di un display di gran qualità, interrotto soltanto da un piccolo foro in alto a sinistra, utile ad ospitare la fotocamera anteriore per i selfie. Non manca il supporto allo standard HDR10+ che garantisce colori vividi e una gamma cromatica elevata.

Oltre alla fotocamera principale da 48MP, OnePlus 8T monta un’ottica ultra-grandangolare da 16MP, una macro da 5MP e un sensore monocromatico. Quest’ultimo è in grado di far entrare più luce nel sensore, per scatti ben illuminati e un’efficace modalità notte.

Le prestazioni sono da top di gamma, il SoC Qualcomm Snapdragon 865 è il chip più potente dello scorso anno e – in accoppiata con ben 8GB di RAM – garantisce un’esperienza d’uso fluida e reattiva.

Lo smartphone è compatibile con la tecnologia di ricarica rapida Warp Charge, che offre un output da 65W in grado di ricaricare la batteria da 0 a 100% in poco più di mezz’ora.

Oggi OnePlus 8T è disponibile all’acquisto su Amazon a 543,61€, un prezzo al ribasso per lo smartphone più interessante tra le proposte del brand cinese.

