Proprio la scorsa settimana, OnePlus ha lanciato un nuovo aggiornamento stabile OxygenOS per i flagship dello scorso anno e per il 8 OnePlus 8T. Pochi giorni dopo, i tre dispositivi di punta del 2020 stanno ricevendo un aggiornamento OxygenOS Open Beta.

OnePlus 8T: cosa cambia con l'update in arrivo?

L'ultimo update OxygenOS Open Beta per la serie 8/8 Pro arriva come Open Beta 11, mentre per OP 8T arriva con la dicitura “OxygenOS 11 Open Beta 6“.

Secondo i post ufficiali dell'annuncio emersi nei forum della community, il nuovo aggiornamento per i telefoni di punta del 2020 del marchio di Pete Lau introduce le patch di sicurezza aggiornate, una nuova funzionalità, correzioni varie e diversi miglioramenti.

Innanzitutto, l'ultimo firmware beta porta le patch di sicurezza aggiornate a giugno 2021. Inoltre, aggiunge una funzione di screenshot per AOD (Always-on Display) e risolve il problema occasionale di errore della connessione WiFi.

Infine, il software appena rilasciato include miglioramenti per il consumo energetico, l'esperienza audio con il OnePlus Watch e con le TWS OP Buds, nonché migliora l'effetto visivo dell'interfaccia utente di OP Share.

L'ultima beta pubblica per è attualmente in fase di rollout lato server tramite OTA per le unità che già eseguono la versione beta precedente. Gli utenti sul canale stabile possono anche scaricare e installare manualmente questo aggiornamento andando sul sito del costruttore

Vediamo insieme il changelog ufficiale:

Sistema

Miglioramento delle prestazioni di consumo energetico per prolungare la durata della batteria;

Aggiunta la funzione screenshot per AOD;

Patch di sicurezza Android aggiornata al 2021.06.

Telefono

Migliorata l'esperienza audio quando il telefono è connesso a OnePlus Watch e OnePlus Buds;

OnePlus Share

Migliorato l'effetto visivo dell'interfaccia utente sulla pagina di condivisione;

Rete

Risolto il problema occasionale di connessione alla rete Wi-Fi.

Che ne pensate di questo update? Vi ricordiamo di installare i software in Beta solo se siete utenti esperti e se conoscete i rischi e le conseguenze che potrebbero capitarvi con il suddetto software “non stabile”.

