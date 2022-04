OnePlus 8/8T/8 Pro e 9R si aggiornano con molti fix e novita

Giornata di importanti novità per alcuni tra i migliori smartphone OnePlus in circolazione: il colosso cinese, infatti, ha rilasciato un aggiornamento per i modelli OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R.

In base alle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che per tutti e tre i device è in fase di rollout un aggiornamento software che si occupa di risolvere diversi bug e introdurre alcune piccole novità.

OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R ricevono un aggiornamento

Scopriamo il changelog completo dell’update:

Sistema Ottimizzazione della velocità di ricarica in alcune condizioni Ottimizzazione della stabilità della rete durante le telefonate Correzione di un bug occasionale che non rendeva possibile sbloccare il telefono con il volto Correzione di un bug occasionale che interessava il display in particolari situazioni Miglioramento della stabilità generale del sistema

Fotocamera Correzione di un bug



Etichettato con la versione C.15, l’update è attualmente in fase di distribuzione nel canale stabile della OxygenOS: tutti i device dovrebbero riceverlo nel corso dei prossimi giorni. Come sempre, infatti, OnePlus adotta una strategia di rilascio a scaglioni: in questo modo riduce al minimo la comparsa di eventuali bug critici sfuggiti alla fase di test interno; solo a distanza di qualche settimana, e se in assenza di problemi, il software verrà inviato a tutti gli altri device compatibili nei vari mercati in cui sono venduti.

OnePlus ha molte cose in ballo

Aggiornamenti software a parte, il colosso cinese si è lasciato sfuggire qualche informazione di troppo sul “nuovo” OnePlus Ace che, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete, sarebbe una copia di Realme GT Neo3 presentato qualche settimana fa. Il device di OnePlus dovrebbe montare un pannello AMOLED da 6.7 pollici, il processore MediaTek Dimensity 8100, una fotocamera tripla posteriore e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W.

