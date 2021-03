La serie OnePlus 7 / 7T ha appena ricevuto la nuova versione di OxygenOS 11 Open Beta 4. OnePlus 7 invece, ha ottenuto, finalmente, il tanto agognato AOD (Always On Display).

Ecco la Open Beta 4 di Android 11 per OnePlus 7/7 Pro

Se ricordate, alla fine di febbraio, l’azienda di Pete Lau ha rilasciato l’update alla OxygenOS 11 Open Beta 3 per OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. Quasi un mese dopo, la società sta ora lanciando la nuova versione aggiornata Open Beta 4 per questi quattro device.

Proprio come le precedenti build beta pubbliche di Android 11, l’ultima per la serie OnePlus 7 e la serie OnePlus 7T viene fornita con un log delle modifiche identico. Tuttavia, poiché il marchio non ha rilasciato la OB 3 per OnePlus 7 all’ultimo momento, il log delle modifiche per questo telefono è diverso dagli altri tre.

Ad ogni modo, parlando prima di risoluzioni di problemi comuni e tutti e quattro i telefoni ottengono correzioni per piccoli bug come quello relativo al Bluetooth aptX Adaptive e quello legato all’icona della batteria nella barra di stato. Inoltre, le serie OnePlus 7 Pro e OnePlus 7T ricevono anche correzioni e miglioramenti per alcuni problemi noti e stabilità del sistema rispettivamente.

Per quanto riguarda OnePlus 7, la nuova beta pubblica per questo dispositivo porta, in alcuni casi, correzioni per una bassa velocità di ricarica, il Voice Wakeup viene disattivato dopo un aggiornamento del sistema, ci sono problemi di ritardo durante la riproduzione di video registrati sullo schermo e bug con il gesto “Double Tap to Wake” .

Infine, questo update per OnePlus 7 arriva finalmente con Always-on display (AOD) e miglioramenti per la stabilità della connessione WiFi. Vediamo ora le principali modifiche dell’update:

Sistema

Risolto il problema per cui l’icona della batteria nella barra di stato veniva visualizzata in modo anomalo;

Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema;

Bluetooth

Risolto il problema per cui gli auricolari Bluetooth sono silenziosi in modalità adattiva aptX.

Log delle modifiche ufficiale di OnePlus 7 OxygenOS 11 Open Beta 4:

Sistema

Risolto il problema della bassa velocità di ricarica in alcuni casi;

Risolto il problema per cui Voice Wakeup è disattivato dopo un aggiornamento del sistema;

Risolto il problema del ritardo durante la riproduzione di video registrati sullo schermo;

Risolto il problema con la piccola probabilità di errore con il doppio tocco per riattivare;

Risolto il problema per cui l’icona della batteria nella barra di stato veniva visualizzata in modo anomalo;

Display ambientale;

La visualizzazione ambientale sempre attiva è ora disponibile.

Bluetooth

Risolto il problema silenzioso quando il protocollo di trasporto Bluetooth viene modificato in aptX o aptX Adaptive.

Rete

Migliorata la stabilità della connessione Wi-Fi e riduzione delle interruzioni di Internet.

L’aggiornamento OxygenOS 11 Open Beta 4 per OnePlus 7 e OnePlus 7T viene attualmente inviato lato server tramite OTA alle unità che stanno già eseguendo la versione beta precedente. Tuttavia, gli utenti che eseguono una build stabile possono installarlo anche scaricando il file appropriato dalla OnePlus Community.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 7: tutti i prezzi

OnePlus

OnePlus 7

Smartphone