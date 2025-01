OnePlus 13 precipita dal tetto e finisce in lavatrice: sarà sopravvissuto? (Video)

OnePlus 13 è stato recentemente annunciato e, fin da subito, ha catturato l’attenzione di esperti ed appassionati di tecnologia mobile.

Tra questi figura anche Zack Nelson che, in un video pubblicato sul canale YouTube JerryRigEverything, ha messo alla prova lo smartphone OnePlus, sottoponendolo ad un bel po’ di test estremi.

OnePlus 13 barcolla ma non molla nei test di resistenza

Nel filmato, che potete godervi qui in pagina, OnePlus 13 ha superato indenne diverse cadute da altezze considerevoli, ben due volte da oltre sei metri, dimostrando una notevole resistenza agli urti.

Ma le prove non si sono fermate qui. Zack ha voluto verificare la tenuta dello smartphone immergendolo prima in olio motore e poi mettendolo in lavatrice: un test particolare, che l’azienda aveva già concretizzato durante un evento per la stampa. OnePlus 13 ha superato brillantemente anche questa sfida, senza alcun danno e soprattutto senza infiltrazioni d’acqua. Per esserne certo, Zack ha proceduto allo smontaggio completo del telefono, confermando come gli indicatori di contatto con l’acqua fossero rimasti intatti, rispettando le certificazioni IP68 e IP69.

Durante lo smontaggio di OnePlus 13 è stato possibile osservare da vicino la bobina di ricarica, la batteria ed i sensori della fotocamera. Un aspetto interessante emerso dai test è che il display del telefono non risente della presenza di acqua e olio sulla superficie, continuando a funzionare in modo impeccabile. Allo stesso modo, lo scanner di impronte digitali a ultrasuoni, integrato nello schermo, mantiene la sua efficienza anche in condizioni di umidità.

Insomma, il nuovo OnePlus 13 è un telefono che si è dimostrato davvero resistente ed affidabile, pronto a soddisfare le necessità degli utenti più esigenti: ricordiamo infine che il prezzo di partenza in Italia è pari a 1029 euro.