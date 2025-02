OnePlus 13 Mini si ispirerà a Samsung Galaxy S25 Edge per le fotocamere?

Secondo un recente leak proveniente dalla Cina, il prossimo OnePlus 13 Mini potrebbe sorprendere per la scelta di includere solo due fotocamere posteriori (come su Samsung Galaxy S25 Edge).

L’informazione arriva da Digital Chat Station, un noto insider del settore, che ha corretto una precedente anticipazione secondo cui OnePlus 13 Mini avrebbe avuto tre sensori.

OnePlus 13 Mini: cosa sappiamo sulla scheda tecnica

Le ultime indiscrezioni riportano che OnePlus 13 Mini sarà equipaggiato con una fotocamera principale da 50 megapixel ed un teleobiettivo anch’esso da 50 megapixel, capace di effettuare uno zoom ottico 2x. Questo aggiornamento rappresenta un cambio di rotta rispetto alla configurazione ipotizzata in precedenza, che prevedeva un sensore principale Sony IMX906 sempre da 50 megapixel, una lente periscopica con zoom ottico 3x e una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel.

Ad ogni modo, la rinuncia al modulo ultragrandangolare da 8 megapixel non dovrebbe pesare molto sugli utenti. Tuttavia, rimane aperto il dubbio se il teleobiettivo previsto su OnePlus 13 Mini sia effettivamente del tipo periscopico: dettaglio che farebbe una grande differenza in termini di qualità degli scatti zoomati.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche di OnePlus 13 Mini, si parla della possibile presenza del chip Snapdragon 8 Elite, che garantirebbe elevate performance ed un’ulteriore ottimizzazione dal punto di vista energetico. Il display dovrebbe essere un pannello LTPO AMOLED piatto da 6,31 pollici, probabilmente con vetro quad micro-curvato per una maggiore raffinatezza estetica e per rendere la presa ancora più comoda.

La capacità della batteria non è ancora stata rivelata, ma sembra certo che il telefono arriverà con Android 15 e la personalizzazione OxygenOS 15, qualora venisse effettivamente distribuito a livello globale. Attualmente, i modelli OnePlus 13 e OnePlus 13R sono già disponibili sul mercato, mentre il lancio del OnePlus 13 Mini resta avvolto nel mistero. Alcune voci suggeriscono una possibile presentazione dello smartphone nella seconda metà del 2025, ma si tratta solo di speculazioni al momento.