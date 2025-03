OnePlus 13 Mini: quando esce? Presto, ma potrebbe avere un altro nome

OnePlus è pronta per lanciare un nuovo smartphone compatto, con un debutto atteso per il mese di maggio, stando a quanto trapelato in base alle più recenti indiscrezioni.

Il dispositivo, che potrebbe chiamarsi OnePlus 13 Mini o OnePlus 13T, sarà equipaggiato con il potente chip Snapdragon 8 Elite, lo stesso utilizzato nei modelli più grandi della serie, oltre che a bordo di altri top di gamma come i Samsung Galaxy S25.

Una caratteristica sorprendente riguarda la batteria: nonostante le dimensioni ridotte, avrà una capacità di 6.000mAh, identica a quella del OnePlus 13, promettendo un’autonomia sopra la media rispetto ai moduli presenti su altri dispositivi in questa fascia di prezzo.

Cosa sappiamo al momento sul prossimo smartphone compatto di OnePlus

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il display avrà una diagonale di 6,3 pollici, nettamente più piccola rispetto al pannello da 6,82 pollici di OnePlus 13, confermando la volontà dell’azienda nell’offrire un’alternativa più compatta ma senza compromessi sul fronte delle prestazioni. Nella parte posteriore dello smartphone troveranno spazio due fotocamere da 50 megapixel, probabilmente un sensore principale e un ultra-grandangolare, mantenendo un’elevata qualità fotografica come da tradizione del brand.

Un altro dettaglio interessante riguarda il lettore di impronte digitali integrato nello schermo. A differenza del modello di punta, che utilizza un sensore ultrasonico, questa variante adotterà un lettore ottico. Sebbene sia considerato meno avanzato, i dispositivi OnePlus hanno già dimostrato in passato un’ottima affidabilità con questa tecnologia.

Lato software, lo smartphone OnePlus sarà basato su Android 15 con l’interfaccia OxygenOS 15 nei mercati globali, mentre in Cina arriverà con ColorOS. Non ci sono ancora conferme sulla velocità di ricarica ma ci aspettiamo comunque tempi di ricarica estremamente ridotti. Nonostante le informazioni provengano da fonti non ufficiali, il quadro che emerge è quello di un OnePlus 13 Mini, o 13T, compatto ma potente, pensato per chi cerca prestazioni di fascia alta senza necessariamente optare per uno smartphone dalle dimensioni generose.