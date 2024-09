OnePlus 13: lo Snapdragon 8 Gen 4 fa la voce grossa nei primi test

OnePlus ha recentemente precisato che il nuovo smartphone OnePlus 13 arriverà con largo anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti.

Pur non essendo esplicitamente confermato, il dispositivo dovrebbe avere a bordo il processore Snapdragon 8 Gen 4 ed i test effettuati su Geekbench forniscono chiare indicazioni sulle sue performance.

OnePlus 13 non sfigura su Geekbench

Il leaker Ice Universe ha condiviso una nuova immagine su X, dove il modello OnePlus PJZ110 ha ottenuto un punteggio di 3236 per il single-core e 10049 per il multi-core:

Dallo screenshot è anche possibile evincere che OnePlus 13 arriverà con Android 15 già preinstallato. I dati confermano le alte prestazioni del dispositivo, in linea con i precedenti rumor che elogiavano il chipset Snapdragon 8 Gen 4 per i suoi punteggi elevati sia nel single-core che nel multi-core.

OnePlus 13 potrebbe essere lanciato in Cina già durante il mese prossimo: questo anticiperebbe l’annuncio ufficiale del chipset Snapdragon 8 Gen 4, previsto per l’evento Snapdragon Summit che si terrà alle Hawaii dal 21 al 23 ottobre. Il nuovo Snapdragon 8 Gen 4 rappresenterà un importante passo in avanti per Qualcomm, poiché sarà il primo processore a integrare i core CPU Oryon, già utilizzati nei SoC Snapdragon X per PC.

Non è tutto: l’azienda dovrebbe migliorare anche il comparto fotografico, grazie all’integrazione di tre sensori da 50 MP e uno zoom ottico 3x, mantenendo la collaborazione con Hasselblad già in atto con il modello precedente. Infine, si prevede che OnePlus 13 verrà equipaggiato con una potente batteria da ben 6000 mAh, supportando la ricarica wireless a 50 W ed una ricarica rapida via cavo fino a 100 W.