OnePlus 13 arriverà presto: l'azienda ha svelato la finestra di lancio

C’è una finestra di lancio per OnePlus 13: l’azienda ha confermato che verrà lanciato a ottobre e avrà prestazioni “senza precedenti” grazie al processore Snapdragon 8 Gen 4.

OnePlus ha confermato tramite un post pubblicato sul social cinese Weibo che il prossimo flagship dell’azienda verrà rilasciato “il mese prossimo”, in linea con un’altra recente indiscrezione, anticipando leggermente i tempi.

Il suo predecessore, il OnePlus 12, ha infatti debuttato in Cina soltanto lo scorso dicembre, prima di diffondersi a livello globale un paio di mesi più tardi. È quindi probabile che l’azienda seguirà la stessa formula per il lancio del nuovo flagship.

Una nuova era dei processori per smartphone?

Oltre alla finestra di lancio, incuriosisce anche la promessa sulle prestazioni di OnePlus 13. Sotto la scossa, infatti, dovrebbe montare l’ultima generazione di chip Qualcomm, il tanto chiacchierato Snapdragon 8 Gen 4 che offrirà – a detta dell’azienda – prestazioni “epocali”.

In altre parole, il presidente di OnePlus China ritiene che darà il via a una nuova era per quanto riguarda i processori dei telefoni cellulari, offrendo prestazioni “senza precedenti”. Pare, inoltre, che i dispositivi OnePlus che utilizzeranno questo chip potranno beneficiare di “esperienze esclusive”. Ancora non è chiaro di cosa si tratti.

Il lancio di OnePlus 13 sembrerebbe in linea anche con il rilascio di Snapdragon 8 Gen 4: Qualcomm ha infatti già annunciato che verrà lanciato a fine ottobre, precisamente il 24 ottobre.