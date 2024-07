OnePlus 12: nuovo minimo storico con QUEST'OFFERTA (-205€)

Il OnePlus 12R è protagonista di una nuova offerta eBay e, grazie al codice sconto PSPRLUG24, è ora acquistabile al prezzo scontato di 494,99 euro, con 205 euro di sconto rispetto al listino, diventando un vero e proprio best buy per la fascia media. Lo smartphone, dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus 12R: un best buy a questo prezzo

Il OnePlus 12R è lo smartphone giusto da prendere per chi è alla ricerca di un mid-range in grado di non far rimpiangere i top di gamma. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 16 GB di RAM e 256GB di storage. Lo smartphone ha una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 100 W e una tripla fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il OnePlus 12R al prezzo scontato di 494,99 euro, beneficiando di uno sconto di 205 euro, grazie al codice promo PSPRLUG24 da aggiungere prima di completare il pagamento. Lo smartphone è disponibile anche con acquisto in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.