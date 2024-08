OnePlus 12: il TOP di gamma per tutte le tasche (-21%)

OnePlus 12 è il top di gamma che ridefinisce gli standard degli smartphone di ultima generazione, ora in mega sconto del 21% su Amazon. Questo dispositivo combina prestazioni senza compromessi con una qualità costruttiva eccezionale, offrendo un’esperienza d’uso straordinaria, al prezzo ridicolo di soli 869,99 euro, anziché 1.099,00 euro.

OnePlus 12: per chi cerca il massimo, spendendo il minimo

La fotocamera del OnePlus 12 è un vero capolavoro. La configurazione include una fotocamera principale da 50 MP con OIS, un grandangolo da 48 MP e una telecamera per ritratti da 64 MP. Grazie all’assistenza hardware per la calibrazione del colore naturale di Hasselblad, ogni scatto risulta vibrante e realistico. L’algoritmo proprietario TurboRAW HDR offre un’ampia gamma dinamica simile a quella di una reflex digitale, mentre l’Accu-spectrum garantisce un’estrema precisione dei colori.

Sotto il cofano, il OnePlus 12 è alimentato dal potentissimo Snapdragon 8 Gen 3, supportato da un massimo di 16 GB di RAM e grafica di nuova generazione abilitata per il ray-tracing. La tecnologia RAM-Vita ottimizza in modo intelligente le app utilizzate di frequente, garantendo una stabilità impeccabile e una riattivazione istantanea.

La batteria da 5400 mAh assicura un’autonomia che dura tutta la giornata, mentre la ricarica SUPERVOOC a 100 W permette di passare da 1 al 100% in soli 26 minuti. Anche la ricarica senza fili non è da meno, con una potenza di 50 W che completa la carica in 55 minuti. La modalità Smart Rapid Charge Mode, insieme al Battery Health Engine e Charge De-aging, mantiene le velocità di ricarica ottimali proteggendo la durata della batteria.

Il display AMOLED Super Fluid 2K da 6,82″ con tecnologia LTPO avanzata scala dinamicamente da 1Hz a 120Hz, offrendo una fluidità e una qualità delle immagini senza paragoni. Il supporto Dolby Vision HDR, colore a 10 bit e HDR10+ garantisce un’esperienza visiva cinematografica.

OxygenOS 14 introduce un design Aquamorphic che offre un’interfaccia visiva semplificata e un’esperienza d’uso che scivola come seta. La stabilità del core di nuova generazione e una maggiore affidabilità rendono questo sistema operativo ancora più piacevole e performante.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon e porta a casa il OnePlus 12, il compagno perfetto per chi cerca innovazione e prestazioni al top, al prezzo ridicolo di soli 869,99 euro.