OnePlus 12 al minimo su Amazon: è sempre un BEST BUY (anche in 12 rate)

Il OnePlus 12 continua ad essere un punto di riferimento della fascia alta del mercato ed è ora disponibile con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Sfruttando la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la versione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage dello smartphone di OnePlus con un prezzo scontato di 733 euro e con la possibilità, per gli utenti Amazon abilitati a questi pagamenti, di effettuare l’acquisto in 12 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus 12: un best buy su Amazon

Il OnePlus 12 è dotato di un’ottima scheda tecnica, con un display Super Fluid AMOLED LTPO da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone può sfruttare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre che una batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida da 100 W e ricarica wireless da 50 W. C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e teleobiettivo da 64 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 12 16/512 GB al prezzo scontato di 733 euro. L’acquisto può avvenire anche in 12 rate mensili, per tutti gli utenti abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere subito all’offerta e acquistare lo smartphone al minimo storico basta premere sul box qui di sotto.