OnePlus 11, tuo a soli 500€: è il top di gamma da acquistare oggi

Il OnePlus 11 è un formidabile top di gamma ed oggi può essere tuo ad appena 500€, con un forte sconto rispetto al suo prezzo medio (e centinaia di euro di risparmio sul suo prezzo di lancio). Al momento del checkout potrai anche scegliere di dilazionare il pagamento in più rate mensili.

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: a volte acquistare un top di gamma della scorsa stagione è un investimento più saggio rispetto ad acquistare un mediogamma di recente immissione nel mercato. Spesso si ottiene un telefono superiore spendendo la stessa cifra, poco di più o poco di meno. Ed è questo il caso del OnePlus 11, uscito nel 2023, che rimane chiaramente un top di gamma di primissimo livello: a partire dal suo chip, il potente ed efficiente Snapdragon 8 Gen 2.

Anche il comparto fotografico non è da meno: è stato realizzato in collaborazione con Hasselblad, titanio dell’industria. La configurazione include una fotocamera principale da 50 MP con OIS, grandangolo da 48 MP e, quindi, una telecamera per ritratti da 32MP. L’algoritmo proprietario TurboRAW HDR – spiega OnePlus – offre un’ampia gamma dinamica e perfetta, simile a quella di una reflex digitale.

Molto bene anche la batteria, da 5000mAh, di cui colpisce soprattutto il supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC a 100 W: dallo 0 al 100% in appena 25 minuti. Molto impressionante. Il display, poi, è un gioiellino: è un AMOLED Super Fluid 2K 120Hz da 6,7″, con un ottimo contrasto e un’elevata fedeltà cromatica. Perfetto per l’intrattenimento. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a soli 500€!