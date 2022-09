OnePlus 11 Pro 5G batterà OPPO Find X6 Pro? Sembra di sì!

Stando a quanto afferma un noto tipster online, sembra che OnePlus 11 Pro 5G sarà più performante dell’OPPO Find X6 Pro, il prossimo flagship della casa madre del sub brand di Pete Lau.

Da diversi giorni stiamo apprendendo nuove indiscrezioni relative al terminali premium del nuovo anno. Sull’OPPO Find X6 Pro non sappiamo quasi nulla, ma sul telefono di Lau invece, leggiamo leaks da tempo. Abbiamo infatti appreso che l’ammiraglia si chiamerà “OnePlus 11 Pro 5G” e che disporrà del processore Snapdragon 8 Gen 2 che Qualcomm annuncerà durante il prossimo Snapdragon Summit. Secondo un altro insider, sembra che l’OEM cinese supererà quello della casa madre su diversi fronti.

OnePlus 11 Pro 5G vs OPPO Find X6 Pro: sfida fra titani?

Secondo il leakster infatti, OnePlus 11 Pro 5G sarà potentissimo dal punto di vista delle prestazioni e potrebbe avere un design esclusivo. La fuga di notizie afferma che alcune di queste features non saranno presenti sull’OPPO Find X6 Pro. Inoltre, anche sulla ricarica rapida così come sul sistema interno di dissipazione del calore, l’OEM di Pete Lau darà filo da torcere all’altra compagnia. Entrambi però dovrebbero essere dotati dello stesso processore, ma pare che OP offrirà di base ben 16 GB di RAM (già lo fa su OP 10T che vende in Cina con il moniker di OP Ace Pro). Anche il nuovo potrebbe avere questa configurazione, se non superiore. Sulla ricarica rapida ci aspettiamo la SuperVOOC da 150W. Lo schermo invece? Bella domanda: potrebbe essere un OLED QuadHD+ con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, bordi curvi, cornici sottili, slider per le notifiche (possibile?), fotocamere realizzate da Hasselblad, una grande batteria e molto altro ancora.

Cosa vi consigliamo noi oggi?

Sicuramente OnePlus 10T 5G a 819,00€ su Amazon con spedizione gratuita inclusa nel costo del device. È un prodotto eccellente, ma fate presto. È un top di gamma dal prezzo low cost.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.