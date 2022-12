OnePlus 11 e 11R: ecco quanto costeranno

Manca pochissimo al debutto del nuovo telefono di punta OnePlus 11 5G; in queste ore scopriamo che il device verrà svelato nel corso di un evento dedicato, all’interno del quale conosceremo anche il flagship killer OnePlus 11R, dedicato però al solo mercato cinese e indiano.

Come ribadito in più occasioni, il marchio cinese di Pete Lau lancerà presto la sua nuova ammiraglia per il 2023. Si chiamerà “OnePlus 11 5G” e sarà un modello incredibile. Unitamente a questo prodotto, la compagnia potrebbe rilasciare un modello più economico chiamato “OnePlus 11R”, continuando una tradizione iniziata diversi anni fa con modelli premium dai prezzi accessibili. L’iterazione più costosa potrebbe disporre del SoC Snapdragon 8 Gen 2, la seconda invece, dello Snapdragon 8+ Gen 1.

Grazie al tipster Yogesh Brar, possiamo avere un quadro preciso delle specifiche del top di gamma e del suo prezzo. L’insider ha riferito che in India, dove è previsto per il debutto il 7 febbraio, avrà un prezzo compreso fra i 55.000 e i 65.000 Rs. Il modello 11R invece, sostituirà il 10T, con un prezzo più alto di circa 3000/5000 Rs. Ovviamente sarà un flagship killer con features top ma prezzo contenuto (48.000/52.000 Rs).

Both OnePlus 11 & 11R are being tested in India since last month. Would be wise if they launch at the same time

Both are solid devices with almost the same design but different material & camera choice

11R will replace 10T with a ₹3-5k jump

11 will fit the ₹55-65k segment

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 22, 2022