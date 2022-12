OnePlus 11 5G: tutti i suoi segreti sono stati svelati

In queste ore sono trapelate le specifiche tecniche complete del nuovo flagship OnePlus 11 5G; il dispositivo è appena apparso anche sul portale cinese per la certificazione TENAA, il quale ha svelato tutti i segreti del prodotto in questione.

Come molti di voi sapranno, l’ammiraglia next-gen di Pete Lau dovrebbe diventare ufficiale nelle settimane a venire. Il telefono di cui parliamo, OnePlus 11 5G, è stato avvistato su parecchi portali (3C, Geekbench5, AnTuTu e non solo); adesso, grazie al TENAA scopriamo le specifiche ufficiali. Più che una rivelazione esclusiva, questo leak ci permette di confermare le precedenti indiscrezioni.

OnePlus 11 5G: tutto quello che c’è da sapere

In primo luogo, OnePlus 11 5G disporrà di uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QuadHD+ (3216 x 1440 pixel), con supporto alla gamma colori a 10 bit, fingerprint in-display e non solo. Il refresh rate dovrebbe essere adattivo fino a 120 Hz.

Il sistema proprietario invece sarà Android 13 con skin ColorOS 13 in Cina, mentre in Europa e nel resto del mondo vedrà la OxygenOS, anch’essa in versione v13.0.

A fornire potenza al device ci penserà il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato con 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna. All’interno poi, la batteria sarà composta da due celle, ciascuna da 2345 mAh, che supporterà la ricarica da 100W via cavo.

Arriviamo al fronte fotografico: selfiecam da 16 Mpx per autoscatti e videocall, main camera da 50 Megapixel, ultrawide da 48 Mpx e teleobiettivo da 32 Mega con zoom ottico 2X. Non mancherà l’ottimo software di Hasselblad. Il telefono misurerà 163,1 x 74,1 x 8,53 mm e avrà un peso di circa 205 grammi.

In India arriverà il 7 febbraio, in Cina e nel resto del mondo (Europa compresa) ancora non si sa; restate connessi con noi per ulteriori informazioni. Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che OnePlus 10T 5G si trova su Amazon a 653,79€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo.

