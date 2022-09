OnePlus 11 5G: verrà annunciato a dicembre 2022

Sappiamo che il nuovo smartphone di punta del brand cinese di Pete Lau, OnePlus 11, potrebbe arrivare sul mercato non prima di dicembre 2022. Dovrebbe presentare lo Snapdragon 8 Gen 2, ma non dovrebbe essere un grande device rivoluzionario visto che l’ultima ammiraglia è stata lanciata neanche un mese fa (Ace Pro/10T 5G). Inoltre, sarà un 11 Pro o un 11 classico? Le domande sono tante.

OnePlus 11 5G: tutto quello che sappiamo

Torniamo indietro nel tempo: ad agosto, la società ha presentato OnePlus 10T 5G, il flagship premium con Snapdragon 8+ Gen 1, ottiche di punta, un nuovo sistema di dissipazione del calore e non solo. Da tempo si parla del modello erede prossimo al debutto, ma ad oggi, cosa si sa sul serio? Probabilmente, la presentazione potrebbe avvenire a dicembre, in concomitanza dell’arrivo della piattaforma operativa di Qualcomm.

Secondo quanto detto da Digital Chat Station infatti, Pete Lau starebbe lavorando ad un nuovo terminale potentissimo dotato della seconda generazione dello Snapdragon a 4 nanometri. Ha il numero di modello Qualcomm SM8550. Oltre a questo, non si sa nulla più. Non sappiamo però se l’azienda opterà per un chip a 3 nanometri o per qualcosa di diverso. La produzione di questi è prevista per la fine del 2022. Quasi certa però, la presenza di ottiche risolutissime cosviluppate da Hasselblad. Sulla configurazione ancora tutto tace, ma verosimilmente dovrebbe godere di 4 sensori. Il pannello potrebbe avere l’LTPO next-gen, risoluzione 2K e non solo.

Quale sarà il primo marchio a presentare un chip con Snapdragon 8 Gen 2?

Su questa domanda non si ha ua risposta certa, ma solo una serie di supposizioni. Da tempo si dice che sarà Xiaomi, ma anche Xiaomi potrebbe stupire tutti con i suoi Xiaomi 13. D’altro canto, ci sarebbe – in pole position – OnePlus e, perché no, anche OPPO. Non dimentichiamo Asus che sta realizzando top di gamma da gioco come se non ci fosse un domani.

