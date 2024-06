OnePlus 10T in offerta a 255€ su Amazon. è un VERO AFFARE

Non è uno schermo: il OnePlus 10T è in offerta flash su Amazon ed è acquistabile con un prezzo scontato di 255 euro nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il modello è venduto da Amazon UK su Amazon Italia, con consegna gratuita per tutti gli utenti (i costi di importazione sono inclusi nel costo totale indicato). Si tratta di un prezzo incredibile per lo smartphone di OnePlus che, ricordiamo, è dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus 10T: un best buy assoluto su Amazon a questo prezzo

La scheda tecnica di OnePlus 10T non ha punti deboli. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, utilizzato in genere da smartphone di fascia ben superiore, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 150 W. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 10T con un prezzo scontato di 255 euro. Si tratta di un minimo storico senza precedenti per questo smartphone che diventa oggi un best buy assoluto per la sua fascia di prezzo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è venduto da Amazon UK su Amazon Italia, con consegna gratuita e costi di importazione inclusi nel prezzo di vendita indicato.