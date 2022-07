OnePlus 10T: ecco quanto costerà (RUMOR)

In queste ore apprendiamo nuovi dettagli inerenti lo sviluppo del futuro flagship killer dell’OEM cinese di Pete Lau. Stiamo parlando del fantomatico OnePlus 10T che, da un po’ di tempo a questa parte, è il protagonista dei leaks che emergono sul web.

Come tutti sappiamo, la compagnia non ha presentato un modello vanilla della serie di top di gamma quest’anno e in molti si sono domandati il perché di questo strano e bizzarro gesto. Tuttavia, in Cina e in altre parti del mondo, la società ha presentato il OP 10R, un device di fascia medio-alta che perà non sembra che stia conquistando il cuore dell’utenza. Il nuovo terminale invece, dovrebbe rappresentare un ritorno alle origini per il brand. Sarà davvero così?

OnePlus 10T: quello che sappiamo

Oggi, grazie ad un leaks emerso su una pagina web online, scopriamo quanto costerà lo smartphone in molte parti del mondo (Regno Unito, America e Europa). Il prezzo di OnePlus 10T partirà da 799£ che, al cambio, rappresentano circa 955 dollari o 930 euro da noi. Sicuramente non è un costo contenuto, ma questo sarà un flaghship killer con specifiche tecniche davvero avanzate.

Pensiamo al processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, allo schermo curvo da 6,7 pollici FHD+ AMOLED da 120 Hz e non solo. Dovremmo trovare tre sensori con camera principale da 50 Mpx (ci sarà il software di Hasseblad?), la USB Type C, una cover per il device contenuta nella confezione e molto altro ancora.

Brutte notizie per lo slider delle notifiche: sarà assente all’interno del gadget; un vero peccato. La batteria sarà da 4800 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 150W; Android 12 con OxygenOS 12 sarà la skin di bordo. Restate connessi con noi per le ultime news in merito. OnePlus 10 Pro invece, si trova oggi su Amazon a soli 981,21€ nella versione da 8+128 GB in colorazione Volcanic Black. Ci sono le spedizioni gratuite incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.