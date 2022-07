OnePlus 10T: il design è stato svelato (FOTO)

Da diversi mesi stimo vedendo in rete diversi render che mostrano l’estetica che quello che sembra essere, a tutti gli effetti, il nuovo OnePlus 10T. Il device mostrerà un design leggermente differnte da quello del modello Pro e oggi, gli esperti del team OnLeaks, in collaborazione con Smartprix, hanno realizzato delle nuove immagini che mostrano tutti i dettagli del nuovo prodotto in arrivo.

Possiamo vedere molti cambiamenti fuori la scocca; tenete presente che si tratta di render che si basano sulle indiscrezioni emerse in rete e sui primi modellini dummy o sulle unità pre-produzione emerse online.

OnePlus 10T: simile al Pro, ma diverso

In primo luogo vediamo il bumper della fotocamera che non è come quello della variante Pro; qui ci troviamo un urto che è presente solo sul retro e non copre il telaio laterale. Ci sono, quindi, molti elementi diversi. Non ci sarà una scocca in metallo, ma solo in plastica. Anteriormente vedremo uno schermo flat e non vedremo il famigerato slider per l’audio, elemento iconico e distintivo dei telefoni del brand di Pete Lau. Non sappiamo se il cursore per le notifiche verrà tolto anche dalle varianti premium; staremo a vedere.

Lo schermo dovrebbe essere un pannello da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz. Le specifiche saranno inferiori a quelle della variante Pro. Molto bello però il foro della selfiecam. I fanatici della simmetria noteranno sicuramente l’equilibrio del device. Ci sarà anche la tecnologia di ricarica del dispositivo super veloce. Si parla del supporto alla SuperVOOC da 150W, ma la batteria in compenso, sarà più piccola: solo 4800 mAh contro i 5000 mAh del Pro.

Il SoC sarà ancora più potente: troveremo lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm al posto della variante vanilla del chip; lo Snapdragon 8 Gen 1 infatti, è stato realizzato da Samsung Foundry ed è stato criticato per la scarsa ottimizzazione energetica.

Sul fronte fotografico invece, troveremo una fotocamera principale da 50 megapixel con OIS, una ultragrandangolare da 16 Mpx e non ci sarà un teleobiettivo. Arriverà in nero e verde.

Intanto, se cercate un midrange di OnePlus, vi consigliamo il Nord 2T a 409,00€.

