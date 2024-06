OnePlus 10T 5G: con un prezzo così non puoi lasciartelo sfuggire (meno di 346€)

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione degna di nota; l’ottimo flagship killer del 2022, il potentissimo OnePlus 10T 5G, nella sua iterazione Moonstone Black, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 345,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il device in questione è dotato della ricarica SuperVOOC da 150W Endurace Edition. Non lasciatevi sfuggire questo delizioso dispositivo; ha uno street price contenuto ma è perfetto sotto tutti i punti di vista e vale molto più di quanto costa. Con Amazon Prime potrete beneficiare della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. C’è poi la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

OnePlus 10T 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di OnePlus presenta una batteria capiente e generosa che si ricarica mediante la SuperVOOC da 150W; in poche parole, vi basteranno 10 minuti sotto la corretene per avere un giorno di autonomia. La velocità di ricarica poi, viene ottimizzata grazie ad un algoritmo IA che apprende in modo intelligente le vostre abitudini. Sotto la scocca troviamo, a tal proposito, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM.

La memoria interna invece, è di 128 GB così potrete archiviare tantissimi file, foto, video e canzoni. La main camera è una lente Sony IMX766 con OIS con tante features esclusive; lo schermo invece, è un pannello da 6,7 pollici Fluid AMOLED con supporto all’HDR10+ e al refresh rate da 120 Hz. C’è, infine, la risoluzione FullHD+. OnePlus 10T 5G viene venduto e spedito da Amazon a soli 345,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: fatelo vostro adesso.