OnePlus 10T 5G: a meno di 346€ è il flagship killer da comprare

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo flagship killer OnePlus 10T 5G, nella sua iterazione color “Moonstone Black”, con 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, costa pochissimo. Di fatto sarà vostro con soli 345,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese con possibilità di farsi spedire il prodotto presso il proprio domicilio (o un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Il device è eccellente in tutto e per tutto e presenta anche un sistema fotografico con tre sensori avanzati e ha la batteria che si ricarica rapidamente con la SuperVOOC da 150W. Cosa aspettate a farlo vostro? A questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali, perfetto anche per il gaming o la gestione social. Fatelo vostro adesso.

OnePlus 10T 5G: ecco perché comprarlo

Grazie alla SuperVOOC da 150W avrete energia per tutta la giornata; vi basteranno dieci minuti sotto la corrente e potrete utilizzare lo smartphone per ore ed ore senza alcun problema. Inoltre la velocità di ricarica viene ottimizzata grazie ad un algoritmo IA speciale che apprende le vostre abitudini di ricarica. Il processore interno invece è lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage interno. Va benissimo per i giochi ma anche per le operazioni quotidiane. Come non considerare la tripla fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel Sony IMX766 con OIS che permette di scattare immagini nitide anche al buio. Il display da 6,7 pollici Fluid Display FullHD+ con refresh rate da 120 Hz assicura una visione perfetta dei contenuti multimediali.

OnePlus 10T 5G viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 345,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; a questa cifra è un best buy.