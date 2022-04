OnePlus 10R UFFICIALE e ha la ricarica a 150W

Finalmente ci siamo: l’OEM di Pete Lau, ora di proprietà di OPPO, ha appena presentato il flagship killer OnePlus 10R con ricarica rapida via cavo da 150W. Dispone anche di un inedito processore MediaTek Dimensity 8100 Max. È stato lanciato in India ma arriverà anche nei mercati internazionali.

Giusto per chiarezza: questo smartphone è il rebrand del famoso OnePlus Ace lanciato in Cina pochi giorni fa; questa iterazione però, presenta delle leggere modifiche: scopriamole insieme.

OnePlus 10R: le caratteristiche complete

Questo dispositvo ha uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e tecnologia OLED al seguito. Non manca la frequenza di campionamento del tocco a 360 Hz e al gioco da 720 Hz. Il frame è squadrato e il pannello flat è disponibile in due colorazioni: Sierra Black e Blue.

Lo smartphone si presenta come un’offerta di fascia media che ha un processore Dimensity 8100 Max (una variante dell’iteraziona vanilla) di casa MediaTek e c’è anche un chip grafico che serve per le applicazioni gaming. In poche parole, si può godere di frame rate elevati nei titoli più intriganti grazie al motore HyperNBoost. Arriva in tre configurazioni:

8+128 GB;

12+128 GB;

12+512 GB.

Ci sono tre fotocamere con sensore principale da 50 Megapixel, ultrawide da 8 Mpx e macro da 2 Mega. La snapper selfie è da 16 Mpx. OnePlus 10R poi, si basa su OxygenOS 12.1 e skin Android 12. La batteria poi è da 4500 mAh con supporto alla fast charge da 150W che permette una carica da 0 a 100 in soli 17 minuti.

I prezzi partono da 508 dollari per il modello base con 8+128 GB e fast charge da 80W. Attendiamo maggiori informazioni sulla disponibilità nel nostro Paese.

Intanto, se cercate un buon dispositivo di punta di OnePlus, vi suggeriamo l’ottimo OnePlus 8T a 414,90€ al posto di 599,00€. È uscito a settembre 2020 ma è ancora un ottimo flagship dal rapporto qualità-prezzo super conveniente. Approfittatene prima che finiscano le scorte.