OnePlus 10R svelato (per errore?) da Amazon

Secondo quanto rivelato, sembra che il design del nuovo OnePlus 10R sia stato svelato per errore attraverso un annuncio di Amazon. Il debutto di questo dispositivo sembra essere imminente, a quanto pare. Di fatto, sappiamo che la compagnia cinese di Pete Lau potrebbe presentare lo smartphone in questione nel corso del mese di aprile, precisamente il 28.

Nell'evento di lancio, vedremo anche il debutto dei nuovi Nord CE 2 Lite 5G e delle prime cuffiette a marchio Nord. In merito al flagship killer OnePlus 10R sappiamo che sarà l'erede del 9R lanciato lo scorso anno. Ora, tramite un annuncio di Amazon, il device potrebbe essere stato trapelato per errore.

OnePlus 10R: cosa sappiamo?

Di fatto, in passato, il portale indiano di 91mobiles aveva svelato in super esclusiva le caratteristiche tecniche e il render del telefono in questione, rivelando così l'intero design definitivo.

Questo annuncio è stat osservato da un utente su Twitter e mostra il design posteriore del device; il modulo fotografico sembra corrispondere ai render visti nei giorni precedenti, con un modulo rettangolare contenente tre sensori e un flash LED. Il logo di OnePlus però, è in basso a destra e non al centro… una scelta strana che però, ci fa dubitare dell'autenticità della foto. Magari potrebbe essere – più semplicemente – un cambio di design per la compagnia, ma a che scopo?

Specifiche tecniche (RUMOR)

Si ipotizza che questo device presenti uno schermo AMOLED FHD+ E4 da 6,7 ​​pollici con refresh rate di 120 Hz e supporto all'HDR10+. Sotto la scocca potremmo trovare un MediaTek Dimensity 8100 coadiuvato da 8 o 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e da ben 256 GB di storage di tipo UFS 3.1.

Il nuovo OP 10R potrebbe arrivare in due modelli: uno dovrebbe avere una batteria da 4500 mAh con fast charge da 150W e uno invece, dovrebbe presentare una cella energetica da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo da 80W.