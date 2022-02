OnePlus 10 Ultra: questi render ci fanno sognare (FOTO)

All'inizio di questa settimana, abbiamo potuto dare il nostro primo potenziale sguardo al presunto OnePlus 10 Ultra attraverso schizzi di brevetto. Ora, Jermaine Smit alias Concept Creator, in collaborazione con LetsGoDigital, ha realizzato i concept render del prossimo terminale di punta dell'azienda cinese sulla base delle precedenti fughe di notizie.

OnePlus 10 Ultra: sarà davvero così?

La parte anteriore del dispositivo sembra simile a quella dell'attuale OnePlus 10 Pro con un display arrotondato e bordi stretti e stretti. Lo schermo ha un foro perforato presente nell'angolo in alto a sinistra per la selfiecam. Il bilanciere del volume si trova sul frame laterale sinistro, mentre il lato destro ospita il pulsante di accensione insieme al caratteristico cursore di avviso del marchio.

Il pannello posteriore ospita un'isola della fotocamera rettangolare che si estende sul lato del dispositivo, simile a quella trovata sul modello Pro. Tuttavia, la configurazione presenta alcune modifiche notevoli; ipotizziamo che verrà fornito con una fotocamera grandangolare da 48 MP e una lente ultra-wide da 50 MP per i primi due obiettivi. Il terminale dovrebbe arrivare con MariSilicon X NUP, il chip presentato a dicembre dalla società madre di OnePlus, OPPO. Questo top di gamma dovrebbe presentare lo slogan “powered by MariSilicon” sul comparto fotografico posteriore, proprio come il futuro OPPO Find X5 Pro.

Il ritaglio di forma rettangolare dovrebbe contenere una lente con tele capacità di zoom 3,3x o un obiettivo superiore in grado di aumentare la lunghezza focale.

Il dispositivo molto probabilmente sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 1 o potrebbe anche presentare lo Snapdragon 8 Gen 1+ migliorato che dovrebbe essere lanciato più avanti nel 2022. Il sistema operativo offerto sul sistema sarà probabilmente Android 12 con skin OxygenOS 12.