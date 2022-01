OnePlus 10 Pro: Sold Out in pochi minuti (in Cina)

L'OEM di Pete Lau ha appena comunicato di aver venduto ben 20.000 unità del suo ultimo flagship, il OnePlus 10 Pro, nel corso della prima vendita lampo.

OnePlus 10: tutti pazzi per la nuova ammiraglia

OnePlus 10 Pro è stato svelato all'inizio di questa settimana e poche ore fa si è svolta la prima vendita lampo in Cina. Secondo l'account del marchio su Weibo, il lotto è stato venduto in un solo secondo e il guadagno finale dell'azienda è stato di oltre 100 milioni di CNY (circa 15,7 milioni di dollari). Questo pone la quantità totale di dispositivi venduti tra le 18.000 e le 21.000 unità.

La vendita è iniziata alle 10:00 (ora locale in Cina) e tutte le scorte disponibili sono state immediatamente esaurite. Si è svolto su OPPO Store e sui siti di OnePlus.com, Suning, Tmall e JD.com.

I prezzi sono fissati a CNY4.699, CNY4.999 e CNY5.299, che si traducono in $ 737, $ 785. e $ 830. Non abbiamo ancora sentito parlare della disponibilità globale e dei prezzi dell'ultima ammiraglia del nuovo sub brand di OPPO ma riteniamo che il costo dell'ammiraglia da noi possa essere molto più elevato di questo.

Ricordiamo che questo è il primo device con schermo LTPO di seconda generazione, con sistema fotografico Hasselblad, processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e RAM fino a 12 GB. Le opzioni di memoria arrivano fino a 512 GB e il device è venduto in due colorazioni (nera e verde).

Nella migliore delle ipotesi, vedremo i futuri smartphone premium nel corso della primavera. Si dice che la compagnia lo presenterà nei primi giorni del mese di marzo, ma ad oggi sono solo speculazioni. Vi invitiamo a prenderle con “un pizzico di sale”.