OnePlus 10 Pro: sarà un'ammiraglia PERFETTA, parola di CEO

OnePlus 10 Pro sarà una “ammiraglia perfetta” con una maggiore enfasi sull'esperienza raffinata; questo è quanto affermato dal CEO del marchio Pete Lau.

Dopo che il design del flagship del colosso asiatico è stato rivelato, l'azienda ha finalmente riconfermato l'evento di lancio del suo attesissimo OnePlus 10 Pro. Lo show è previsto per l'11 gennaio alle 14:00 CST in Cina.

OnePlus 10 Pro: perfetto in tutto, anche nel nome

Come mostrato nel poster promozionale qui sotto, lo slogan ufficiale per OnePlus 10 Pro è “portare 10 al nome“, un gioco di parole di un detto cinese, “portare fama al nome“. 10 è visto come il punteggio perfetto per molti sport come immersioni, ginnastica e bowling a 10 birilli, e la compagnia sta cercando di insinuare che OnePlus 10 Pro porterà la perfezione nello spazio degli smartphone di punta e sarà consolidando il marchio nella categoria dei flagship premium.

Allo stesso tempo, anche Pete Lau, fondatore di OnePlus, è andato su Weibo per condividere la sua eccitazione per l'annuncio anche con gli altri fan del brand.

Il dirigente afferma che la community di OnePlus si estende ora in 50 paesi con 1,4 milioni di utenti attivi in ​​tutto il mondo. Essendosi imposta nel mondo dei “killer di punta”, la società vuole sfidarsi ulteriormente e intende primeggiare nel campo delle ammiraglie premium.

Dice che per creare una “ammiraglia perfetta”, è necessario seguire una regola dei 10 punti, per cui 3 punti vanno nelle specifiche del prodotto e 7 punti vanno alla finitura e lucidatura del gadget stesso. Ha affermato che questa missione è stata compiuta con la decima iterazione dell'ammiraglia OnePlus, il famigerato 10 Pro che sta per arrivare. Nonostante ciò, afferma che il device avrà ancora il top delle specifiche della sua classe, anche se con un look più raffinato destinato al primo smartphone veramente di lusso del brand.