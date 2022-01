OnePlus 10 Pro: sarà lui il CAMERAPHONE da battere

OnePlus 10 Pro riceverà una inedita modalità RAW migliorata e una camera ultrawide più ampia. Inoltre, il sistema di fotocamere a marchio Hasselblad di seconda generazione presenterà alcune rilevanti modifiche al software di bordo.

OnePlus 10 Pro: nuova modalità RAW e ultra-wide di nuova generazione

L'OEM di Pete Lau ha condiviso con i fan alcuni dettagli in più sul prossimo OnePlus 10 Pro, questa volta con particolare attenzione alle specifiche della fotocamera. Se speravate in ​​molti aggiornamenti hardware da questa partnership con Hasselblad, sembra che dovrete continuare ad aspettare: oltre ad un nuovo ultrawide, questi upgrade saranno principalmente basati su un nuovo comparto software.

Per ricapitolare alcune specifiche di base della fotocamera che abbiamo appreso all'inizio di questa settimana, sappiamo che il flagship offrirà una tripla lente sul posteriore, probabilmente con la stessa configurazione principale da 48 megapixel, ultrawide da 50 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel che abbiamo visto sui modelli premium dello scorso anno. Ci sarà una fotocamera frontale da 32 megapixel decisamente migliorata rispetto a quella presente su OP 9 e 9 Pro.

Un aggiornamento degno di nota è l'aggiunta di una modalità di scatto chiamata RAW Plus che, come il formato ProRAW di Apple, combina i vantaggi della fotografia computazionale e dell'acquisizione di immagini RAW.

OnePlus 9 e 9 Pro offrivano una modalità RAW tradizionale, quindi questo è un bel miglioramento per coloro che vogliono armeggiare con file RAW ricchi di dati ma che mantengono l'elaborazione avanzata tipica delle immagini prodotte dagli smartphone.

Tutte e tre le camere posteriori possono essere utilizzate nella modalità Hasselblad Pro aggiornata per controllare le impostazioni di esposizione e scattare file RAW a 12 bit.

Ci sarà anche una nuova modalità di registrazione video manuale, chiamata Movie Mode. Offrirà il controllo su ISO e velocità dell'otturatore, nonché l'accesso a un formato di ripresa LOG che si presta meglio alla Color Grading in post produzione.

Per quanto riguarda l'hardware, troveremo un nuovo sensore della fotocamera ultrawide con un campo visivo estremo di 150 gradi. Questo obiettivo potrà essere utilizzato in combinazione con una nuova modalità fisheye. Per una visione leggermente più ristretta, l'ultrawide offrirà una modalità di 110 gradi, che è più vicina all'equivalente di 14 mm visto su OP 9 e 9 Pro, e utilizza la correzione della distorsione AI.

Segnaliamo un'altra modifica hardware: sembra che l'azienda abbia abbandonato la fotocamera monocromatica. Si trattava di un chip a bassa risoluzione incluso nei modelli precedenti per facilitare gli scatti in bianco e nero.

Il telefono verrà fornito con un chipset Snapdragon 8 Gen 1, schermo a 120 Hz e una ricarica wireless da 50 W, in linea con le precedenti ammiraglie di OnePlus. Dovrebbe essere lanciato l'11 gennaio in Cina con disponibilità nelle altre regioni (quindi anche da noi) nei prossimi mesi.