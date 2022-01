OnePlus 10 Pro: quanto costerà il nuovo flagship?

Sul sito di un rivenditore cinese emerge il costo del nuovo OnePlus 10 Pro; i prezzi emersi si riferiscono alle tre varianti che arriveranno in commercio.

OnePlus 10 Pro: ecco i prezzi per tutte le varianti

La nuova ammiraglia di casa OnePlus sarà presentata l'11 gennaio in Cina. Rapporti recenti hanno rivelato molte informazioni sulle specifiche e sul design dello smartphone. I report hanno anche suggerito che arriverà in tre varianti in Cina. Queste ora, sono apparse sul sito di un rivenditore online.

OnePlus 10 Pro è elencato per la prevendita attraverso più piattaforme di e-commerce tra cui JD.com. Il portale ha rivelato che il flagship arriverà in tre iterazioni:

8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione;

8 GB di RAM + 256 GB di storage;

12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione nel mercato locale.

L'elenco dei rivenditori rivela inoltre che:

l'edizione da 8 GB di RAM + 128 GB del nuovo OnePlus 10 Pro avrà un prezzo compreso tra 3.000 ( ~ $ 470 ) e 3.999 Yuan ( ~ $ 627 );

) e 3.999 Yuan ( ); Il modello da 8 GB di RAM + 256 GB ha un prezzo di 4.000 e 4.999 Yuan ( ~ $ 783 );

); Infine, l'iterazione da 12 GB di RAM e 256 GB vanterà un prezzo compreso tra 4.000 e 4.999 Yuan (circa 783 dollari).

ANche il tipster WHY LAB ha ipotizzato che le tre varianti del nuovo top di gamma potrebbero avere un prezzo di 3.999 Yuan (~ $ 627), 4.599 Yuan (~ $ 721) e 4.999 Yuan (~ $ 783), rispettivamente.

Sul fronte europeo invece, non abbiamo notizie ma sappiate che questi prezzi potrebbero non riferirsi al nostro mercato. Da noi bisogna calcolare anche le tasse e ipotizziamo dei costi ben differenti da questi.

OnePlus 10 Pro sarà dotato di un display Quad UHD+ AMOLED da 6,78 pollici in grado di offrire una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Per la fotografia, sarà dotato di una snapper frontale da 32 megapixel e di una tripla lente da 48 megapixel (principale) + una ultrawide da 50 MPX e un tele da 8 megapixel con doppio supporto OIS. Il dispositivo verrà fornito con Android 12 basato su ColorOS 12. In Europa invece, avrà la OxygenOS 12.

Il chipset Snapdragon 8 Gen 1 sarà presente sotto il cofano del device. Sarà poi coadiuvato da RAM di tipo LPDDR5 e memorie UFS 3.1. Presenterà una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica cablata da 80 W e ricarica wireless da 50 W.