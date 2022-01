OnePlus 10 Pro: il telefono perfetto per giocare

OnePlus 10 Pro diventa il telefono ufficiale del videogame Peace Elite Pro League 2022; in poche parole, grazie alle sue peculiarità e alle sue caratteristiche, questo è uno dei migliori device per giocare ai titoli mobile. Scopriamo di più in merito.

OnePlus 10 Pro: il device ufficiale di Peace Elite Pro League

L'OEM di Pete Lau ha appena comunicato che il suo OnePlus 10 Pro appena lanciato è lo smartphone designato per la competizione di eSport della lega professionistica “Peace Elite”. Il dispositivo è l'ultimo telefono di punta dell'azienda e sfoggia specifiche e funzionalità di prim'ordine come la tecnologia HyperBoost che lo rendono ideale per i giochi mobili.

Per chi non lo sapesse, la caratteristica in questione è un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale progettata per rendere i giochi più fluidi e stabili. Il marchio cinese ha affermato che ci sono voluti 2 anni per svilupparla e consente al flagship di offrire frame più alti modificando la fedeltà grafica senza compromettere le prestazioni. Inoltre, migliora addirittura del 36% l'efficienza di elaborazione della GPU. Con la sua funzione O-Sync, il dispositivo può anche essere overcloccato per ridurre la latenza tra l'input tramite il display e l'azione intrapresa all'interno di un gioco.

In particolare, il super top di gamma è anche alimentato dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che è il chip di punta del momento. Questo chipset offre una serie di miglioramenti rispetto al SoC Snapdragon 888 di ultima generazione. Tuttavia, il miglior aumento delle prestazioni è nel reparto GPU, che è notevolmente migliorato nel nuovo chipset.

Sia il produttore di smartphone che lo studio dietro Peace Elite hanno fatto l'annuncio all'inizio di questa settimana sui rispettivi account Weibo (un sito web di microblogging cinese). Quindi ora, OnePlus 10 Pro è lo smartphone ufficiale della PEL Peace Elite Professional League nel 2022. L'azienda è da sempre un marchio attivo nel settore degli eSport, quindi la partnership con PEL 2022 non deve sorprenderci più di tanto.