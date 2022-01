OnePlus 10 Pro: i sample fotografici sono pazzeschi

Inaspettatamente, l'azienda ha mostrato OnePlus 10 Pro prima del debutto. Qualcuno attribuisce questo al fatto che la rete è invasa da rumor e leak, che praticamente non lasciano sorprese nelle caratteristiche del flagship. Esperti e utenti non impazziranno sicuramente per la gioia durante la presentazione poiché non ci sarà nulla di misteriooso. Ad ogni modo, l'azienda, questa volta ha deciso di concentrarsi sulla fotocamera, rivelando come ha lavorato duramente per un anno sulla fotocamera del dvice insieme agli specialisti di Hasselblad.

OnePlus 10 Pro: una camera di alto livello

Sappiamo per certo che ci sarà un trio di sensori 48 Mp + 50 Mp + 8 Mp nel prossimo smartphone OnePlus 10 Pro. Dove dovrebbero essere visti gli sforzi di Hasselblad Pro è nella tecnologia OnePlus Billion Color Solution. È stata potenziata, aumentando la tavolozza dei colori del 25% sulla scala DCI-P3 e, rispetto al suo predecessore; la nuova ammiraglia sarà in grado di visualizzare più sfumature, il cui numero è aumentato di 64 volte.

Tutte e tre le fotocamere posteriori del 10 Pro supportano il colore a 10 bit e supportano la Hasselblad Pro di seconda generazione, il che significa che si può scattare foto in RAW a 12 bit. Fornisce tutti i vantaggi dell'acquisizione RAW con elementi della fotografia computazionale per smartphone. Il risultato sono immagini di alta qualità con un'elevata gamma dinamica, rumore minimo e molto altro, che offre ampie opportunità per quegli utenti a cui piace modificare le proprie immagini.

L'azienda punta anche sul fatto che la fotocamera del flagship 10 Pro ha ricevuto un nuovo sensore grandangolare con un angolo di cattura di 150 gradi e una modalità fisheye. Se 150 gradi sono troppi, potrete scattare foto con un “campo visivo di 110 gradi più tradizionale” grazie alla riduzione della distorsione.

La modalità filmato è un altro strumento volto ad aiutare gli appassionati di fotografia a fare di più sui propri smartphone. Su OnePlus 10 Pro, questa funzione consentirà di regolare l'ISO della fotocamera, la velocità dell'otturatore e altri parametri sia durante l'acquisizione del video che prima dello scatto. Inoltre, la Modalità filmato consente di riprendere in formato LOG senza un profilo immagine preimpostato, dando agli editor video una tela bianca per la modifica.

Appuntamento a fra poche ore per la presentazione ufficiale.