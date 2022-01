OnePlus 10 Pro: uno schermo così non si è mai visto finora

Il teaser appena trapelato di OnePlus 10 Pro conferma che il dispositivo presenterà un pannello 2K LTPO 2.0 120Hz e avrà il supportop per l'Always-On-Display da 1Hz.

OnePlus 10 Pro: AOD da 1 Hz, cosa cambia?

L'OEM di Pete Lau è pronto per lanciare il suo smartphone di punta di prossima generazione, il famigerato OnePlus 10 Pro domani, ovvero l'11 gennaio nel suo paese d'origine, la Cina. L'azienda sta anche accettando i preordini per il dispositivo.

Prima del lancio ufficiale, molti dettagli sono già trapelati online e l'azienda stessa ha condiviso alcune caratteristiche chiave attraverso poster e teaser. Ora, il marchio ha condiviso più dettagli sullo schermo di cui disporrà il terminale.

Il nuovo teaser conferma che Op 10 Pro verrà fornito con il display LTPO 2.0 di Samsung che offre una risoluzione dello schermo di 2K+ e una frequenza di aggiornamento dinamica di 120Hz. Inoltre, il telefono è stato pubblicizzato per essere il primo al mondo a essere dotato di uno schermo sempre attivo a 1 Hz.

Come indica il nome, nella funzione di visualizzazione sempre attiva, lo schermo rimane attivo sul dispositivo durante la modalità di sospensione, consentendo agli utenti di controllare facilmente l'ora e alcune altre informazioni e notifiche importanti senza dover sbloccare il telefono.

In un recente teaser, il marchio aveva rivelato il design frontale del prossimo smartphone, suggerendo che avrebbe presentato cornici minime, angoli arrotondati e un unico foro nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Arriverà con la ColorOS 12.1 di OPPO nel mercato cinese e sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e racchiude una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica cablata SuperVOOC da 80 W, la ricarica wireless AirVOOC da 50 W e la ricarica wireless inversa.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il telefono avrà un modulo fotocamera Hasselblad di seconda generazione sul pannello posteriore, composto da un obiettivo da 48 megapixel, un sensore da 50 megapixel e un tele da 8 megapixel. Sul lato frontale, sarà dotato di uno snapper selfie da 32 megapixel.

Per saperne di più su questo smartphone di punta in termini di specifiche e funzionalità, oltre ai dettagli sui prezzi e sulla disponibilità per il mercato internazionale, dovremo attendere ancora un giorno.