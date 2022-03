OnePlus 10 Pro vi racconta lo spazio (FOTO)

L'OEM cinese di proprietà di Pete Lau ha appena confermato che presenterà la sua ultima ammiraglia, OnePlus 10 Pro, il prossimo 31 marzo 2022. Sappiamo che il telefono sarà dotato di camere potentissime che saranno il principale punto di forza del dispositivo. Non a caso, lo slogan pubblicitario di questo prodotto è “Capture the Horizon“.

Adesso, per celebrare il lancio, l'azienda, in collaborazione con Hasselblad, ha realizzato un progetto davvero unico: ha mandato lo smartphone… in orbita!

OnePlus 10 Pro fotografa la stratosfera

Il telefono ha realizzato degli scatti mozzafiato della terra; il device è stato lanciato a 38.000 metri (ovviamente, opportunament protetto), dove la velocità del vento è a 200 km/h e la temperatura raggiunge l'incredibile valore di -60 gradi.

Come è arrivato sullo spazio? Il device è stato agganciato ad un pallone meterologico ed è stata usata un'app per il controllo da remoto del terminale. In questo modo, gli ingegneri hanno effettuato gli scatti e hanno riportato il gadget a terra… sano e salvo.

Ecco le dichiarazioni di Kate Parkyn, Associate Marketing Director, OnePlus Europe, sulla campagna in questione:

Dal lancio della serie OnePlus 9, abbiamo stretto una stretta collaborazione strategica con Hasselblad per co-creare e migliorare la tecnologia delle fotocamere di punta di OnePlus. Questo è il secondo anno della nostra partnership con Hasselblad, dove abbiamo ulteriormente sviluppato e migliorato la scienza del colore con la Hasselblad Camera for Mobile di seconda generazione. La nostra campagna è ispirata allo storico viaggio di Hasselblad nello spazio per scattare immagini della luna ed eravamo fiduciosi che anche la nostra fotocamera avrà successo nel fornire la stessa qualità dell'immagine. Siamo estremamente lieti di vedere le straordinarie immagini dell'orizzonte catturate da OnePlus 10 Pro e di presentare con orgoglio questa qualità affidabile della fotocamera agli utenti di OnePlus.

Facciamo un passo indietro: per chi non lo sapesse, la prima fotocamera ad aver scattato una foto della luna… era proprio un'Hasselblad. Il cerchio si chiude.