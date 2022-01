OnePlus 10 Pro: ecco come funzionerà la modalità HyperBoost

La funzionalità di gioco HyperBoost del nuovo OnePlus 10 Pro è stata mostrata prima della data di debutto del flagship prevista per l'11 gennaio.

OnePlus 10 Pro: HyperBoost, cos'è e come funziona

OnePlus 10 Pro è ora a pochi giorni dalla presentazione ufficiale; sappiamo che l'azienda ha fissato un evento in Cina per l'11 gennaio 2022.

Ora, prima del debutto, abbiamo visto emergere sempre più dettagli. L'ultimo teaser di oggi rivela che il telefono sarà dotato della “tecnologia di stabilizzazione del frame di gioco full-link HyperBoost“, un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale che secondo quanto riferito, ha richiesto 2 anni di sviluppo.

Un poster ufficiale rivela di cosa tratta la tecnologia, mostrando che aiuta il flagship a giocare ad un titolo MOBA qualsiasi con un framerate medio di 87,9. E per di più, la temperatura corporea non supera mai i 43,3°C. La funzione HyperBoost deve essere attivata e non solo manterrà la temperatura sotto controllo, ma ridurrà anche notevolmente la fluttuazione del framerate.

Un funzionario della compagnia ha anche rivelato che il flagship includerà anche nuovi componenti per la gestione del calore al fine di mantenere le temperature sotto controllo. La piastra di raffreddamento occuperà circa 34119,052 mm² in un'area complessiva, ovvero la più grande di sempre mai vista su un qualsiasi dispositivo OnePlus. Ci sarà anche una piastra di raffreddamento VC, un foglio di grafite di rame e persino un gel di silice per la dissipazione del calore.

Altre specifiche sono state rivelate di recente dallo stesso CEO dell'azienda Pete Lau: il display dell'OP 10 Pro sfoggerà un pannello AMOLED a 120Hz con calibrazione LTPO di seconda generazione. La configurazione della fotocamera posteriore sarà composta da sensori da 48 + 50 + 8 megapixel con doppio supporto OIS. L'elaborazione invece, sarà gestita dal chip Snapdragon 8 Gen 1 supportato dalla RAM LPDDR5 e dallo storage UFS 3.1.