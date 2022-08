OnePlus non perde tempo: la Open Beta di Android 13 su OnePlus 10 Pro

Come ben sappiamo nel corso delle prossime settimane arriverà il tanto atteso aggiornamento ad Android 13, e come si vuole in queste settimane i più importanti OEM sono impegnati a testare le varie personalizzazioni con il nuovo OS di Google. OnePlus 10 Pro sta iniziando a ricevere la prima Open Beta della OxygenOS 13 con Android 13, il che ci indica che il team di sviluppo dell’OEM cinese sta già a buon punto e si sta avviando verso la fase di test pubblico che precede poi il rilascio ufficiale.

Come viene sottolineato dalla stessa compagnia nel forum ufficiale, al momento della pubblicazione della news il nuovo aggiornamento è attualmente disponibile solo per i dispositivi commercializzati in India e in Nord America; c’è però la promessa che anche i device venduti in Europa saranno presto inclusi nel programma di beta pubblica.

“Tieni presente che questa è prima Open Beta, quindi potresti non provare tutte le funzionalità della OxygenOS 13 e molte altre funzionalità arriveranno nelle versioni successive”, sottolinea la nota pubblicata dalla compagnia. Inoltre, si sottolinea con enfasi che “questo è un software beta. Queste build non sono stabili come le nostre OTA ufficiali. Installando questo aggiornamento accetti i potenziali rischi.”

Il changelog che accompagna il nuovo firmware è ricco di problemi noti e di grosse novità legate al design, l’efficienza energetica, la personalizzazione della UI, la sicurezza, la privacy, le performance e molto altro. In attesa di scoprire quando la build sarà disponibile anche per il nostro Paese, vi segnaliamo l’offerta di Amazon per l’ottimo OnePlus 10 Pro; si tratta di uno dei primissimi smartphone del colosso cinese che riceveranno la OxygenOS 13 non appena sarà disponibile.

