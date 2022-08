Android 13: finalmente sappiamo quando sarà disponibile

L’arrivo qualche giorno fa della Beta 4.1 di Android 13 ha inevitabilmente sottolineato con maggior enfasi che siamo ormai a un passo dal rilascio ufficiale del nuovo sistema operativo mobile di Google, in queste ore al centro di una nuova “indiscrezione” circa la data di lancio fornitaci direttamente dal colosso di Mountain View.

Infatti, prendendo in considerazione il Security Bulletin relativo alle patch di sicurezza di agosto, scopriamo che il team di sviluppo ha anche pubblicato l’Android 13 Security Release Notes in cui è possibile leggere quanto segue: “I dispositivi Android 13 on un livello di patch di sicurezza relativo al 01-09-2022 o successivo sono proteggi contro questi problemi (Android 13, una volta rilasciato su AOSP, avrà un livello di patch di sicurezza predefinito al 01-09-2022).”

La data di lancio di Android 13 è attesa per il prossimo mese di settembre

Dobbiamo specificare che, per quanto sia chiaro il messaggio di Google nella nota pubblicata recentemente, è altamente probabile che la finestra temporale indicata – il mese di settembre – faccia riferimento alla disponibilità dell’OS nel canale AOSP (Android Open Source Program); l’anno scorso, infatti, in occasione del lancio di Android 12, la compagnia aveva rilasciato l’OS nel canale AOSP per poi renderlo effettivamente disponibile solo a distanza di due settimane.

