OnePlus 10 non sarà presentato insieme alla versione PRO

OnePlus 10 potrebbe non essere lanciato insieme all'iterazione 10 Pro; come mai? Abbiamo sentito molto parlare del modello “Pro”, ma non abbiamo letto una sola parola sulla variante vanilla della line-up 2022. Ora, un informatore online, Yogesh Brar, ha segnalato qualcosa di interessante su Twitter.

OnePlus 10: quando verrà presentato?

Il tipster afferma di “vedere” solo un prodotto della serie OnePlus 10, per ora. Suggerisce che questa versione premium della gamma dovrebbe essere l'unico top di gamma del marchio cinese in arrivo nel prossimo futuro.

Il CEO della società, Pete Lau, ha confermato ieri che la variante Pro verrà lanciato a gennaio. Lo ha confermato tramite il suo account Weibo, quindi è possibile che il device venga lanciato – per il momento – solo in Cina.

Questo andrebbe di pari passo con le informazioni fornite da Max Jambor qualche tempo fa, il quale aveva previsto che la variante cinese sarebbe stata lanciata a gennaio o febbraio, mentre il modello globale avrebbe avuto un debutto primaverile.

Questo è un approccio piuttosto strano da parte di un brand come OnePlus e potrebbe danneggiare l'immagine del marchio dell'azienda. Finora la compagnia è riuscita a presentarsi come un'azienda globale, poiché si è concentrata prima sul lancio globale dei suoi prodotti e dopo su quello locale nel mercato domestico; questo potrebbe cambiare le cose.

Tuttavia, i due telefoni potrebbero essere lanciati insieme a livello globale. Infatti, considerando che OP 10 non è stato ancora menzionato, è possibile che solo OnePlus 10 Pro verrà lanciato a gennaio, in Cina, e OnePlus 10 verrà lanciato insieme ad esso, ma a marzo o aprile, quando sarà il momento del debutto internazionale.

Stiamo solo ipotizzando, ovviamente, perché non possiamo esserne sicuri. Questa è sicuramente una situazione strana per la società e i suoi prodotti, e anche misteriosa.

L'unica cosa di cui siamo a conoscenza è che sarà realizzato in metallo e vetro e avrà un display curvo con un foro per la fotocamera del display. La partnership con Hasselblad sarà ancora presente, mentre il processore Snapdragon 8 Gen 1 alimenterà il flagship.