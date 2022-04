OnePlus 10: l'assenza che si farà sentire

Secondo quanto si apprende, OnePlus 10 sarà un prodotto incredibilmente potente, quasi quanto il modello Pro. Qualcuno ha invece ipotizzato che si tratterà di un flagship senza paragoni. Mai come quest’anno le idee sono confuse e i rumor contrastanti fra loro.

OnePlus 10: non ci sarà lo slider per le notifiche

Se torniamo al 2019, ricordiamo che Pete Lau ha svelato la serie OnePlus 7 in due versioni (vanilla e Pro); abbiamo visto poi OnePlus 8 e 8 Pro nel 2020 e OP 9 e 9 Pro nel 2021. Abbiamo avuto anche le iterazioni mezzane o intermedie (la serie T e la gamma R, quest’ultima esclusiva solo della Cina e dell’India).

Ora invece, abbiamo avuto solo il 10 Pro, del 10 standard invece, non sappiamo nulla se non pochi dettagli. Il 10R approderà presto in India (sarà la versione internazionale di OP Ace da poco svelato, che a sua volta deriva dal Realme GT Neo3).

Ma cosa si legge sul modello base della serie? Secondo le informazioni, sarà un rebrand di un altro prodotto, ma ad oggi non sappiamo quale. Potrebbero però essere privo dello slider per le notifiche, con sommo dispiacere da parte dei fan.

Ci sarà un processore MediaTek Dimensity 9000 sotto la scocca; parliamo della soluzione rivale allo Snapdragon 8 Gen 1, con architettura identica e una configurazione di base simile. Secondo qualcuno invece, ci potrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus prodotto da TSMC.

Arriverà con 8 o 12 GB di RAM e con 256 GB di memoria interna. Funzionerà con Android 12 e skin OxygenOS al seguito. Il display sarà un’unità LTPO 2.0 da 6,7 pollici con refresh rate variabile (1120 Hz). La risoluzione sarà ferma al FullHD+. Troveremo poi uno snapper selfie da 32 Megapixel, una lente principale da 50 Mega e una camera ultra-wide da 16 Mpx. Non mancherà la macro da 2 Mega.

Questo è quanto sappiamo ad oggi; vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”; restate connessi.