OnePlus 10? Completamente diverso da OnePlus 10 Pro!

All'inizio di quest'anno, il colosso di Pete Lau ha rilasciato la sua ultima ammiraglia dotata di Snapdragon 8 Gen 1, OnePlus 10 Pro, nel solo mercato cinese. La società ha recentemente confermato che questo device arriverà nei mercati indiano, europeo e statunitense entro la fine di marzo.

Sono emerse anche voci sul fatto che la compagnia sia al lavoro su un nuovo device avente nome in codice “Oscar“, che si ritiene sia il OnePlus 10 standard e si dice che verrà lanciato nel secondo trimestre del 2022. Ora, potenziali immagini del pannello posteriore di questo prodotto sono emerse online rivelando un design piuttosto anonimo sul modulo fotografico rispetto alla sua controparte premium.

OnePlus 10: un design alquanto anonimo?

Secondo un informatore di Weibo, l'immagine è ottenuta da fonti del settore, anche se non ci sono molte informazioni in merito al device in questione. Guardando il design, possiamo notare una certa somiglianza con i flagship di Xiaomi.

Inoltre, la back cover avere un'enorme fotocamera principale situata nell'angolo in alto a sinistra e altri tre foro che potrebbero ospitare una fotocamera ultrawide, un teleobiettivo e persino una lente monocromatica. Le immagini rivelano anche che il terminale arriverà almeno in bianco e nero opaco.

In modo non correlato, si dice anche che OnePlus stia lavorando sulla prossima generazione di midrange soprannominata Nord 3. Finora, è stato rivelato che il dispositivo di fascia media avrà un pannello OLED Full HD+ da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Avrà probabilmente un foro posizionato al centro per la fotocamera selfie.

Potrebbe essere alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8100 con quattro core Cortex-A78. Il chipset supporterà la RAM LDDR5 e lo storage UFS 3.1. La parte posteriore del telefono sarà dotata di una lente principale Sony IMX766 da 50 megapixel e sarà alimentata da una batteria da 4.500 mAh. Avrà un supporto per la ricarica rapida da 150 W ed è probabile che, sotto la scocca, disponga del sistema operativo Android 12. Si dice anche che questo smartphone arriverà sui mercati nel secondo trimestre del 2022.