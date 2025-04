One UI 7: questa funzione dei Samsung Galaxy S25 è in arrivo su altri modelli

L’arrivo di Gemini come assistente predefinito sui dispositivi Samsung ha segnato una svolta importante per gli utenti del brand sudcoreano.

Presentato insieme alla serie dei Samsung Galaxy S25 a gennaio, tale strumento ha sostituito Bixby, diventando accessibile tramite il tasto di accensione e integrandosi in modo smart con alcune delle app di sistema più utilizzate.

Dopo mesi di test con le beta di One UI 7, questa funzionalità è ora disponibile anche su alcuni modelli precedenti, come il Samsung Galaxy S24 Ultra.

Come funziona Gemini sugli smartphone Samsung con One UI 7

Immagini

L’integrazione di Gemini con le app Samsung è limitata, per ora, al calendario, alle note e ai promemoria, ma già così offre un’esperienza piuttosto completa. Ad esempio, è possibile chiedere direttamente all’assistente virtuale di aggiungere eventi al calendario, come tutte le partite che la propria squadra del cuore giocherà nel corso dell’anno, oppure creare note dettagliate o impostare promemoria personalizzati. Inoltre, Gemini può gestire timer, sveglie e cronometri tramite l’app Orologio presente sullo smartphone Samsung: una funzione che, tuttavia, era già presente in passato grazie all’app Utility di Gemini.

Per verificare se la vostra versione di Gemini supporta o meno queste funzionalità, basta aprire l’app, toccare il profilo in alto a destra e selezionare il menu delle app: se le applicazioni Samsung sono compatibili, compariranno automaticamente in cima all’elenco. Questo tipo di integrazione è uno dei punti di forza della nuova interfaccia software di Samsung e, durante i test, si è dimostrata particolarmente efficace. Trovandoci ancora in una fase iniziale, non è escluso che talvolta possano presentarsi degli inconvenienti, facilmente risolvibili con l’intervento manuale dell’utente (come rimuovere promemoria superflui o aggiuntivi).

Gemini non solo semplifica la gestione delle attività quotidiane, ma apre anche nuove prospettive per ulteriori integrazioni future: Samsung potrebbe arricchire la lista delle applicazioni compatibili già a partire dagli aggiornamenti di prossimo arrivo.