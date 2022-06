One UI 4.1.1 di Samsung arriverà su questi device: la lista completa

Mentre il team di sviluppo della One UI è ancora oggi molto impegnato nel rilascio delle patch di sicurezza di giugno, l’aggiornamento ad Android 12 ed evidentemente i lavori dietro le quinte sulla One UI 5.0 e Android 13, sappiamo con certezza assoluta che il colosso sudcoreano renderà disponibile l’aggiornamento alla One UI 4.1.1 per alcuni device a partire dal mese di agosto.

Le prime informazioni pubblicate in rete indicano che questa versione intermedia della personalizzazione Android sarà basata su Android 12L: questo ci fa presumere che il nuovo firmware sarà esclusiva dei foldable di Samsung mentre alcune delle funzionalità presenti verranno successivamente traslate anche su altri dispositivi come “semplici aggiornamenti software”.

Scopriamo quali sono gli smartphone Samsung che saranno aggiornati alla One UI 4.1.1

Ecco la lista completa dei device Samsung che dovrebbero ricevere l’aggiornamento alla One UI 4.1.1:

Samsung Galaxy Z Fold4 (preinstallato)

Samsung Galaxy Z Flip4 (preinstallato)

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy S20 FE LTE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20+ LTE

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52 LTE

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip LTE

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10 5G

Nel caso in cui il tuo smartphone Samsung non rientrasse all’interno della sopracitata lista dei device che quasi certamente riceveranno l’aggiornamento, ti avvisiamo che l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G è in offerta su Amazon ad appena 262€ con il 44% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.